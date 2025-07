Estêvão terá primeira adaptação e ficará 2 dias com Chelsea nos EUA

Estêvão terá uma primeira adaptação ao Chelsea antes de reforçar definitivamente o clube inglês. O técnico Enzo Maresca informou que o atacante passará dois dias com a delegação nos Estados Unidos.

O time está aqui, ele [Estêvão] vai ficar conosco mais um ou dois dias e depois vai sair de férias. Enzo Maresca, técnico do Chelsea

O que aconteceu

A queda do Palmeiras no Mundial colocou um ponto final na trajetória de Estêvão pelo clube. O camisa 41 já estava vendido ao Chelsea e reforça o time inglês ao final do torneio continental. O Chelsea eliminou o Alviverde nas quartas de final após vitória por 2 a 1.

O jogador se despediu com gol, foi o último a deixar o campo e se declarou ao Palmeiras: "Coração quebrado porque só a gente sabe o quanto trabalhou para deixar nosso máximo. Cada um deixou o seu máximo, isso é o mais importante. Muito orgulho por ter feito parte deste elenco. Eu e minha família agradecemos ao Palmeiras. Muito obrigado, Palmeiras", afirmou.

Do outro lado, o técnico Enzo Maresca se mostrou animado para trabalhar com o agora ex-alviverde: "É um talento e tanto, um jogador fantástico. Para mim, quando você vem da América do Sul ou de alguma outra parte do mundo para a Europa, você precisa fazer uma adaptação. Primeiro, para continuar feliz e gostando de futebol. Essa adaptação vai acontecer e ele ajudará muito o Chelsea", falou.

O time inglês inicia a preparação para enfrentar o Fluminense pela semifinal, na terça-feira (8), às 16h (de Brasília).

Elogios tanto de Abel quanto de futuros companheiros

Disse ao Maresca: vocês compraram um jogador incrível, mas acima de tudo uma pessoa incrível. É um garoto de 18 anos. Precisa cuidar dele. No começo ele vai cometer erros, mas todos viram hoje o quanto ele é incrível, com tantas habilidades. Pode ganhar jogos sozinho, pela sua capacidade de drible, de finalização. Abel Ferreira

Agora ele [Estêvão] se junta a nós, estamos ansiosos, sabemos do potencial dele e, se Deus quiser, essa safra de brasileiros no Chelsea vai dar certo. Andrey Santos, meia do Chelsea