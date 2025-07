Sub-15 e sub-17 do Corinthians vencem e assumem liderança no Paulista

Na manhã deste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Corinthians entraram em campo pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista das respectivas categorias. Tanto os mais novos quanto os mais velhos saíram vitoriosos nos confrontos.

O sub-15 do Corinthians goleou o Manthiqueira, por 5 a 0, em Santana de Parnaíba. Felipe Enzo (duas vezes), Moscardo (duas vezes) e Luan Banhado balançaram as redes no triunfo do Timãozinho.

Com o treinador Eduardo Vergueiro a serviço da Seleção Brasileira, o Corinthians foi comandado pelo técnico Herlon Almeida e Silva. O time foi a campo com: Matheus; Nagashima, Caio Manoel, Marcello e Rafael Luiz; Kaio Wisley, Leo Saraiva e Macedo; Morelli, Felipe Enzo e Moscardo.

Com o resultado, a equipe chegou aos seis pontos, somou a segunda vitória seguida e assumiu a liderança do Grupo 25. Já o Manthiqueira é o vice-líder, com três pontos.

Agora, o sub-15 do Corinthians volta a campo no próximo sábado (12), contra o XV de Jaú, às 9h (de Brasília), fora de casa, pela terceira rodada do Paulista.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Corinthians Base (@corinthiansnabase)

Sub-17 vence e também é líder

Mais tarde neste sábado, o sub-17 do Corinthians também entrou em campo e venceu o Real Soccer, por 3 a 1, em Santana de Parnaíba. Paulo Henrique, Pedro Paulo e Kawê anotaram os gols no triunfo alvinegro.

A equipe de Raphael Laruccia teve a seguinte escalação: Pietro; Kaio Vinícius, Iago Machado, Pedro Neto e Júlio César; Victor Calderan, Paulo Henrique e Lucca Caramico; Leonardo Amistá, Kawe Klayver e Tupã.

Com o resultado, o Timãozinho também aparece na liderança do Grupo 25, com seis pontos. Já o Real Soccer está na lanterna do grupo, ainda sem pontos.

Na próxima rodada do Paulista sub-17, o Corinthians visita o São José. A bola rola também no próximo sábado (12), a partir das 11h.