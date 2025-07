Sinner controla jogo contra espanhol e vai às oitavas de Wimbledon

No meio do primeiro set, quando o espanhol Pedro Martínez (#52 do ranking) executava o seu primeiro serviço a menos de 150 km/h, já estava claro que o espanhol não teria condições de competir de igual para igual com o número 1 do mundo, Jannik Sinner. O espanhol recebeu tratamento no ombro direito e optou por não desistir do jogo, mas não teve condições de ameaçar o italiano, que venceu por 6/1, 6/3 e 6/1.

O abandono coloca Sinner nas oitavas de final de Wimbledon pelo quarto ano seguido. O italiano segue em busca de sua primeira decisão no torneio britânico, que é o único torneio desse porte em que Sinner não lutou pelo troféu na final. O atual número 1 do mundo é bicampeão do Australian Open (2024 e 2025) e campeão do US Open (2024). Em Roland Garros, Jannik disputou a final este ano, mas acabou derrotado por Carlos Alcaraz em cinco sets.

O próximo adversário de Sinner em Wimbledon será o vencedor do jogo entre o búlgaro Grigor Dimitrov (#21) e o austríaco Sebastian Ofner (#165).

Recorde italiano

Ao vencer neste sábado, Sinner passas a ser, de forma isolada, o italiano com mais aparições em oitavas de final de slams. Quando voltar à quadra na segunda-feira, o número 1 do mundo fará sua 17ª partida nessa fase, deixando para trás Nicola Pietrangeli (16). Matteo Berrettini (10), Giuseppe Merlo (9), Fabio Fognini (8) e Adriano Panatta (8) também fazem parte da lista.

Como aconteceu

O primeiro set foi dominado pelo italiano. Martínez não conseguia sacar como de costume e, executando o primeiro serviço, em média, a menos de 150km/h (contra 190 km/h de Sinner), não conseguia fazer muito. O número 1 do mundo controlava até os games de devolução e, rapidamente, abriu 5/0. O espanhol, então, pediu atendimento médico e recebeu tratamento no ombro direito. Martínez voltou para o jogo em melhores condições e até confirmou o serviço uma vez antes de Sinner fazer 6/1.

O segundo set começou equilibrado, com o ibérico confirmando o serviço duas vezes. No quinto game, contudo, Sinner voltou a quebrá-lo e abriu 4/2 pouco depois. Sem vacilar, o italiano anotou outra quebra no nono game e fechou o set em 6/3. A última parcial foi uma mera formalidade. Sinner seguia afiado, enquanto Martínez, sem conseguir colocar o rival em dificuldades com seu saque, precisava ganhar ralis do fundo de quadra contra o número 1 do mundo. O italiano, contudo, ganhou a maioria deles e disparou na frente até fechar o jogo.