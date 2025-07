Sheik provoca Palmeiras em amistoso do Corinthians: 'Continua sem Mundial'

O ex-atacante Emerson Sheik aproveitou o jogo festivo entre Corinthians x Boca Juniors, neste sábado, para provocar o Palmeiras — horas depois de a equipe ser eliminada da Copa do Mundo de Clubes pelo Chelsea.

"Palmeiras continua sem Mundial", alfineta Sheik

Sheik afirmou, em tom de brincadeira na zona mista, que torceu para o rival no Mundial. O ex-jogador foi um dos convidados para a partida comemorativa na Mercado Livre Arena Pacaembu, que marca os 13 anos da conquista da Libertadores pelo Corinthians.

Porém, ele não perdeu a oportunidade de provocar o Alviverde. Em 2012, Sheik foi um dos protagonistas do elenco que conquistou o título continental e o Mundial de Clubes, inclusive vencendo o Chelsea na final.

Eu torci, eu torci. Errei o placar do primeiro tempo, que pensei que fosse virar 1 a 0 para o Palmeiras, mas realmente estava torcendo. Mas, nenhuma dúvida da eliminação do Palmeiras. Tudo normal, nada mudou, gente, até porque duvido que vocês estavam esperando alguma coisa diferente. Não sei há quantos anos existe o Mundial de Clubes, mas...não vamos falar deles, não, hoje é o dia especial. Mas, assim, fora, é obvio, né gente? A gente fomenta as brincadeiras, mas também não podemos esquecer que isso pode gerar situações diferentes de contexto. São apenas brincadeiras, e só para deixar claro que aceito essas brincadeiras porque não tem ofensa. E, voltando para as brincadeiras, o Palmeiras continua sem Mundial.

Emerson Sheik, em zona mista antes de Corinthians x Boca

O ex-jogador também ressaltou a rivalidade com o Boca Juniors, mesmo 13 anos após superar o adversário argentino na final da Libertadores. Naquela decisão, o Timão venceu a equipe argentina por 2 a 0, com dois gols de Sheik.

Sheik ressaltou que a vontade de vencer é grande, apesar de o desempenho dos ex-atletas ter sido "castigado" pelo tempo. Sobrou até para o ex-lateral Fábio Santos, que recebeu uma "cornetada" do amigo.