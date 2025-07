Schmidt vive semestre de oscilação e vê concorrência crescer no Santos

Depois de um ótimo 2024, João Schmidt caiu de rendimento neste primeiro semestre de 2025. O volante sofreu de altos e baixos.

Com a chegada do técnico Pedro Caixinha, o camisa 5 perdeu espaço. Ele começou o Campeonato Paulista entre os reservas. Na reta final do torneio, porém, o português mudou de ideia e passou a escalar Schmidt com mais frequência.

O experiente jogador aproveitou as oportunidades e virou titular na largada do Brasileirão. O volante superou a troca de comando, com Cleber Xavier assumindo, e seguiu entre os 11 iniciais até o início de maio, quando acabou sofrendo uma lesão muscular, na derrota de 1 a 0 para o Grêmio, fora de casa, pela sétima rodada da Série A.

João Schmidt voltou a ficar à disposição quase um mês depois, mas acabou perdendo o posto de titular novamente. Ele iniciou no banco nos últimos dois compromissos da equipe. Ao todo, são 23 partidas (15 como titular), um gol e uma assistência em 2025.

Além do rendimento abaixo dentro de campo, o meio-campista também viu a concorrência crescer nesta temporada. A diretoria do Santos contratou Zé Rafael. O reforço demorou para se recuperar de uma cirurgia nas costas, mas assim que ficou apto tomou conta do meio de campo.

Agora, para o segundo semestre, o Peixe trouxe Willian Arão, que atua justamente na posição de Schmidt. O camisa 15 chega com um currículo vitorioso e candidato a ser titular.

O Santos deve retornar aos gramados no clássico contra o Palmeiras, em casa. Isso, é claro, se o time palmeirense não chegar às fases finais do Mundial de Clubes. Caso isso aconteça, o Peixe volta a campo no próximo dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.