São Paulo vence Ibrachina no Paulista sub-15 e empata com Red Bull Bragantino no sub-17

O sábado foi dia das categorias de base do São Paulo entrarem em ação pelo Campeonato Paulista. O sub-15 venceu o Ibachina, por 2 a 1, graças aos gols de Carlos e Benjamin. Já o sub-17 empatou com o Red Bull Bragantino em 2 a 2. Os gols tricolores foram marcados por Brenno e Tiago Santos.

Com o triunfo deste sábado, o time sub-15 do São Paulo chegou à liderança isolada do Grupo 23 do Campeonato Paulista, ostentando duas vitórias nos dois primeiros jogos da segunda fase.

Já o sub-17 segue na segunda colocação do Grupo 23 do Paulistão, já que o Red Bull Bragantino, com quem empatou neste sábado, possui o mesmo número de pontos (4), mas um saldo de gols superior (2 a 1).

O sub-15 volta a entrar em campo no próximo sábado, quando enfrenta o Rio Branco, em Americana, às 9h (de Brasília), pelo Paulistão. Já o sub-17 terá pela frente o Fortaleza, na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), em Maracanaú, pelo Brasileiro da categoria.