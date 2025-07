São Paulo vence Comercial e segue na liderança de seu grupo no Paulista sub-20

O São Paulo venceu o Comercial, de Ribeirão Preto, neste sábado, por 3 a 2, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pelo Campeonato Paulista sub-20. Os gols tricolores foram marcados por Gustavo Santana (2) e Juan Potes.

Com o resultado, o São Paulo se manteve na liderança do Grupo 3, com 23 pontos, após dez rodadas. Agora, restam mais cinco para o fim da primeira fase, e o Tricolor tem tudo para confirmar sua classificação.

O jogo

O São Paulo abriu o placar aos 17 minutos com Gustavo Santana, que subiu livre da marcação, na pequena área, para completar de cabeça o bom cruzamento de Hugo pela esquerda. A bola ainda carimbou o travessão antes de morrer no fundo das redes.

O Tricolor ampliou aos 30 minutos, novamente com Gustavo Santana. Dessa vez, o camisa 11 aproveitou o rebote após cruzamento para dominar na entrada da área e soltar o pé, no cantinho, sem chances para o goleiro Gabriel.

Antes do fim do primeiro tempo o Comercial descontou com Arthur Bernardo, que aproveitou a sobra do cruzamento dentro da área para completar de primeira e recolocar o time de Ribeirão Preto no jogo.

Mas, logo no primeiro minuto do segundo tempo o São Paulo tratou de retomar a vantagem de dois gols no placar. Juan Potes recebeu o cruzamento e completou com a sola do pé, de primeira, deixando os donos da casa mais confortáveis.

O Comercial até foi às redes novamente, aos 23 minutos, com Filipe Cartarosso, que recebeu na entrada da área, dominou e bateu forte, marcando um belo gol, mas foi só. Vitória do Tricolor em Cotia no Paulistão sub-20.