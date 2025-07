Santos vence o Ação-MT e volta à elite do Campeonato Brasileiro feminino

Neste sábado, o Santos venceu o Ação-MT por 2 a 1, pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro A2 feminino, na Vila Belmiro, em Santos, e voltou para a elite do futebol brasileiro. Os gols do time da casa foram marcados por Laryh, enquanto Rafinha marcou para as visitantes.

AS SEREIAS ESTÃO DE VOLTA! ???? Com dois gols de Laryh, as #SereiasDaVila vencem o Ação-MT por 2 a 1 na Vila Belmiro, se classificam para a semifinal e garantem o retorno à elite do futebol brasileiro. pic.twitter.com/pMh81AniqJ ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) July 5, 2025

O Peixe, que abriu vantagem no jogo de ida, em Mato Grosso, na vitória por 1 a 0, fechou o placar agregado em 3 a 1. Com o resultado, garantiu a vaga na semifinal para enfrentar Atlético-MG ou Vitória, além de conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Taubaté, pela quarta rodada do Campeonato Paulista feminino. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.

Os gols

O Santos abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Após lançamento em profundidade, a atacante Laryh disputou a bola com a goleira adversária, sofreu o pênalti e converteu.

O Ação-MT empatou a partida logo aos sete minutos do segundo tempo com Rafinha, que recebeu na entrada da área, conduziu com a perna direita e chutou cruzado para vencer a goleira santista.

Aos 33 minutos o Santos voltou a ficar à frente no placar. Laryh anotou mais um no jogo, novamente de pênalti, depois da jogadora adversária interceptar a bola com a mão dentro da pequena área.