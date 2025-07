Santos muda proposta e tenta 'efeito Neymar' por atacante uruguaio

O Santos aposta no "Efeito Neymar" para tentar contratar Brian Rodríguez, atacante uruguaio do América-MEX.

O que aconteceu

O Santos mudou a proposta e insiste pela contratação de Brian Rodríguez. O atacante uruguaio tem 25 anos.

Com limitações financeiras, o Peixe oferece agora uma compra parcial e parcelada dos direitos econômicos. Seria uma espécie de parceria com o América, que continuaria com parte do "passe" do jogador.

O Santos argumenta que, em pouco tempo, Brian pode ser vendido por mais. E os clubes lucrariam juntos em um futuro próximo. No melhor dos cenários, o próprio Peixe poderia se organizar financeiramente para comprar a parte do time mexicano.

O clube da Vila Belmiro usa o efeito Neymar nas conversas. Brian, sendo dupla do astro, estaria em uma vitrine diferente no Campeonato Brasileiro.

O América ainda não se convenceu, mas as negociações continuam. O Santos vai esgotar as alternativas por entender que o atleta seria uma solução.

Brian Rodríguez quer jogar no Santos. Ciente do desejo do atacante, o empresário tenta ajudar o Peixe. O América, clube rico e que conta com o uruguaio, resiste.

O Santos já contratou Igor Vinicius e Willian Arão, tenta Brian e negocia também por Mayke, do Palmeiras. O Verdão foi eliminado na Copa do Mundo de clubes e vai tratar sobre o lateral-direito a partir de agora.