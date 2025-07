'Só especulações': Alvo de europeus, Ríos despista sobre saída do Palmeiras

Richard Ríos afirmou que não recebeu propostas para deixar o Palmeiras, pelo menos até agora. O meio-campista colombiano está na mira de times europeus.

O que eu sei é o que vocês sabem. Só especulações mesmo. Acho que até agora não chegou nada no clube e, se não chegou, não é notificado nada para mim. Não tenho como responder essa pergunta porque não tenho nada concreto.

Richard Ríos, na zona mista

O que aconteceu

Ríos despistou sobre uma possível saída do Palmeiras após a queda nas quartas do Mundial. O jogador falou na zona mista do Lincoln Financial Field na sequência da derrota por 2 a 1 para o Chelsea.

O jogador de 25 anos está sendo especulado como alvo de diversos gigantes europeus. De acordo com a imprensa internacional, Inter de Milão, Atlético de Madri e times da Inglaterra estariam de olho nele.

O meio-campista tem contrato até o final de dezembro e multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 637 milhões, na cotação atual). Ríos chegou ao Palmeiras em 2023, vindo do Guarani, e virou peça fundamental na equipe desde então. Ele também ganhou espaço na seleção colombiana.