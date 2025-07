Remo e Cuiabá empatam sem gols em duelo direto por G-4 na Série B

Remo e Cuiabá empataram por 0 a 0 na tarde deste sábado em um verdadeiro duelo direto na briga por vaga no G-4 da Série B. As equipes fizeram um duelo equilibrado no Mangueirão, em Belém (PA) em partida válida pela 15ª rodada.

Com o resultado, o time paraense foi a 24 pontos, enquanto o Cuiabá, com 22, chegou a quatro jogos sem anotar gols.

Além disso, Remo e Cuiabá agora se enfrentaram sete vezes, com duas vitórias do Remo, quatro empates e um triunfo do time mato-grossense. Em quatro confrontos realizados em Belém, o time da casa soma duas vitórias e dois empates, mantendo-se invicto em casa diante do adversário.

O duelo direto começou com muito estudo entre os adversários e poucas chances reais de gols. A primeira grande oportunidade foi criada aos 22, quando em escanteio, Luan Martins mandou de cabeça e Mateus Pasinato salvou o Cuiabá.

O Remo seguiu melhor em campo e quase abriu o placar novamente aos 47, quando Sávio cobrou falta com efeito, mas acertou o travessão e o jogo foi para o intervalo sem gols.

Na volta para a segunda etapa, o Cuiabá chegou com Lacerda, aos nove, em chute que parou em Marcelo Rangel, mas o jogo voltou mais frio. Com poucos lances de perigo.

Nos minutos finais, o Remo passou a se lançar com tudo ao ataque e até criou chances para marcar, mas assim como em toda a partida, pecou na finalização das jogadas e viu o Cuiabá se fechar atrás, o que manteve o placar zerado em Belém.

As equipes voltam a campo para a 16ª rodada da Série B apenas na próxima semana. No domingo (dia 13), o Remo vai até à Arena Condá para encarar a Chapecoense, a partir das 18h30. Já o Cuiabá volta a jogar apenas na terça-feira (dia 15), quando às 19h30 recebe o Amazonas, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 0 CUIABÁ

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Pedro Costa), Klaus, Reynaldo (Kayky Almeida) e Sávio; Luan Martins, Jáderson e Pedro Castro; Marrony (Felipe Vizeu), Pedro Rocha (Giovanni Pavani) e Janderson (Adaílton). Técnico: António Oliveira.

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Mateusinho (Nathan), Bruno Alves, Alan Empereur e Marcelo Henrique (Léo Ataíde); Lucas Mineiro (De Lucca), Denílson, Calebe e Max; Derik Lacerda (Juan Christian) e Alisson Safira (Edu). Técnico: Guto Ferreira.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Castro e Giovanni Pavani (Remo) e Lucas Mineiro, Alan Empereur, Bruno Alves, Marcelo Henrique, Alisson Safira e De Lucca (Cuiabá).

ÁRBITRO - Fábio Augusto Santos Sa Junior (SE).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).