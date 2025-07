Remo, Avaí e Cuiabá brigam por vaga no G-4 no Brasileiro da Série B

A 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua neste sábado, com mais três jogos. Os destaques ficam para o duelo direto por G-4 entre Remo e Cuiabá e também o jogo equilibrado entre Avaí e Athletico-PR, que intensificam a briga pelo acesso à elite nacional.

Os jogos do dia começam a partir das 16h, quando Remo e Cuiabá batalham por uma vaga na zona de acesso no Mangueirão, em Belém (PA). Com 23 pontos, o time paraense tem a mesma pontuação do Avaí, primeiro time no G-4, enquanto os visitantes, com 21, tentam retomar a boa fase.

Mais tarde, às 19h30, o Avaí tenta se firmar de vez na briga pelo acesso contra o embalado Paysandu, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Para seguir entre os quatro primeiros, os catarinenses precisam vencer. Já os paraenses, com 13 pontos, estão invictos há três jogos e esperam deixar a zona de rebaixamento.

O outro jogo começa às 20h30, quando o Athletico-PR visita o Amazonas, no Estádio Carlos Zamith. Com 20 pontos, os paranaenses tentam agitar a briga por vaga no G-4, enquanto o time da casa, com 14, quer sair do Z-4 - zona de rebaixamento.

A rodada segue no domingo, com mais dois jogos. A partir das 16h, Ferroviária e Vila Nova se enfrentam na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) antes de Botafogo-SP e Novorizontino, às 18h30, no confronto paulista dentro da Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).

Às 19h, é a vez de Operário e Chapecoense medirem forças no Estádio Germano Krüger, e América-MG e Athletic-MG batalharem no Independência, às 21h. A 15ª rodada será encerrada na terça-feira, com o duelo entre Goiás e Criciúma, no Hailé Pinheiro, a partir das 19h30.