Real Madrid tem Mbappé como trunfo por vaga na semifinal do Mundial de Clubes contra o Borussia

Em um jogo onde o favoritismo tradicionalmente entra em campo juntamente com o time em duelos decisivos, o poderoso Real Madrid enfrenta o Borussia Dortmund neste sábado, às 17h (horário de Brasília), com um trunfo a mais diante do rival alemão no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Neste confronto, válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes, o técnico Xabi Alonso terá à disposição a explosão de Mbappé (dono de 43 gols na temporada), preservado na competição após se recuperar de uma gastroenterite, e que ensaiou seus primeiros lances ao entrar no segundo tempo do triunfo sobre a Juventus pelas oitavas. Já pelo lado do adversário, o treinador croata aposta no faro de gol de Guirassy, que marcou duas vezes nos 2 a 1 sobre o Monterrey, pelas oitavas do torneio.

Fora da fase de grupos após ter sido até hospitalizado, Mbappé, no entanto, vem sendo substituído à altura. Gonzalo García, de 21 anos, agarrou a oportunidade com afinco e soube aproveitar a chance que caiu em seu colo nos Estados Unidos. Com três gols em quatro encontros, e ainda uma assistência, ele briga pela artilharia da competição e vem ganhando elogios do treinador Xabi Alonso.

Um dos principais nomes do elenco estelar merengue, o astro francês focou a etapa de grupos para recuperar a forma e também o peso (chegou a perder quase cinco quilos). Agora, com o time embalado, Xabi Alonso pode se dar ao luxo de estudar alternativas tendo suas melhores peças ofensivas à disposição.

"Temos um elenco com grandes jogadores e que estão acostumados a grandes jogos e a pressão deste tipo. Vamos analisar com calma para tomar a melhor decisão visando o próximo compromisso do Mundial", disse o treinador merengue.

Em campo, a resposta foi a melhor possível. No treino desta sexta-feira, o jogador participou da atividade com desenvoltura, não apresentou limitação física e mostrou estar pronto para iniciar o embate. Resta saber agora se o treinador vai apostar em uma trinca ofensiva, usando Mbappé e Gonzalo García ao lado de Vini Jr, ou opta pela tradicional formação que trouxe o Real Madrid até as quartas de final, com a promessa assumindo mais uma vez a responsabilidade dos gols para o time espanhol.

No Borussia, a receita é manter a estratégia que vem dando certo até aqui. O comandante Niko Kovac promoveu o último treino com a equipe nesta sexta-feira, em Miami. Sem mudanças significativas, o elenco seguiu para o aeroporto com destino a Nova Jersey.

Autor das duas assistências para os gols contra o Monterrey, Adeyemi disse acreditar em um resultado positivo diante dos favoritos espanhóis neste sábado, no MeLife Stadium.

"Claro que nosso objetivo é vencer esta partida. Se começarmos como no último jogo, pode ser muito difícil para o Real. Mas sabemos a qualidade deles. Temos que levar isso em consideração, claro. Mas também sabemos do que somos capazes e não precisamos nos intimidar. Estamos felizes por jogar contra um adversário tão forte. E, no fim das contas, vamos dar tudo de nós mais uma vez e tentar vencer."

Apesar de ter um time bem mais modesto em relação aos espanhóis, do banco de reservas Kovac procura chamar a responsabilidade em momentos decisivos. E em seu retrospecto particular com Xabi Alonso, quando ele ainda trabalhava na Alemanha, o croata riu por último. Em jogo válido pela penúltima rodada do Alemão, ele levou a melhor sobre o atual comandante do Real com os 4 a 2 do Borussia sobre o Bayer Leverkusen.