Real vence Dortmund com dupla de Garcías, golaço de Mbappé e milagre no fim

O Real Madrid fez uso de seus Garcías e da habilidade de Mbappé para vencer o Borussia Dortmund por 3 a 2, em jogo com final caótico e milagre de Courtois no último lance, e garantir a última vaga da semi do Mundial de Clubes. O duelo ocorreu no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Gonzalo García e Fran García, que não são parentes, iniciaram a contagem para os espanhóis. "Rival" de Endrick, Gonzalo abriu o placar e alcançou a artilharia do torneio ao lado de Di María e Marcos Leonardo (4 gols cada), enquanto Fran encaminhou a vitória ainda no 1º tempo.

Beier, já nos acréscimos, descontou para os alemães, mas Mbappé marcou um golaço — o francês, que havia saído do banco de reservas, fez o 3 a 1 após um lindo voleio.

Guirassy ainda converteu pênalti, e Courtois fez um milagre no último lance: em chute de Sabitzer, o goleiro do Real Madrid protagonizou uma defesa espetacular e impediu a prorrogação.

Os espanhóis vão encarar o PSG na semifinal, que ocorre na quarta, a partir das 16h, também no MetLife Stadium — os franceses venceram o Bayern de Munique no início da tarde de hoje.

Como ficou a semifinal?

Fluminense x Chelsea (terça, 16h)

PSG x Real Madrid (quarta, 16h)

Como foi o jogo

Fran García e Gonzalo García brilharam no 1º tempo de Real x Dortmund Imagem: Reuters/Vincent Carchietta

O Real Madrid não teve qualquer dificuldade no 1º tempo e encaminhou a vitória a partir de seus Garcías. Gonzalo, atacante, iniciou os trabalhos ao completar cruzamento de Arda Guler, e Fran, lateral, aumentou a vantagem em passe de Alexander-Arnold. Vini Jr apareceu nos minutos finais, mas não mostrou pontaria calibrada contra um encaixotado adversário.

Na etapa final, o ritmo esfriou mesmo diante de um calor de 30º C no MetLife Stadium. O Dortmund até esboçou uma melhora com mudança tripla, mas travou na marcação rival, enquanto Xabi Alonso viu sua equipe controlar as ações e deu ritmo para nomes como Modric, Mbappé e Rodrygo, escalados na reserva.

Os acréscimos mudaram tudo: Beier marcou para os alemães, Mbappé cravou um golaço de voleio, e Guirassy, em pênalti que teve Huijsen expulso, definiu o 3 a 2. Ainda deu tempo de Courtois operar um milagre em chute de Sabtizer, já no lance final da partida apitada pelo brasileiro Ramon Abatti Abel.

Gols e destaques

Ação e reação. Os espanhóis iniciaram a partida valorizando a posse, mas acabaram assustados ainda na casa dos cinco minutos: após trama protagonizada por Adeyemi e Svensson, a bola encontrou Brandt, que cabeceou para fora. A resposta ocorreu depois, mas Gonzalo García falhou na hora de completar um cruzamento rasteiro de Fran García.

Atacante se redime e abre o placar. O erro não abalou Gonzalo García, que fez uso de seu faro de gol para inaugurar o marcador para o Real pouco tempo depois. Após jogada pela ponta esquerda, Arda Guler recebeu e lançou na medida para o jovem de 21 anos, que apareceu entre os zagueiros, deu um tapa de primeira e não deu chance de defesa para Kobel: 1 a 0.

Gonzalo García aproveitou cruzamento e marcou no início de Real Madrid x Borussia Dortmund Imagem: Franck FIFE / AFP

Real usa laterais e aumenta. O Dortmund até tentou esboçar uma reação quando Gross obrigou Courtois a trabalhar em chute de longa distância, mas outro García ampliou o drama alemão. O lateral Fran García arrancou até a entrada da área, aproveitou passe lateral de Alexander-Arnold e estufou as redes: 2 a 0.

Vini aparece, mas... Até então tímido, Vini Jr passou a acumular chances pouco antes do intervalo, mas não calibrou a pontaria: primeiro, arriscou de longe e viu Kobel fazer a defesa sem grande dificuldade. Depois, tentou encobrir o goleiro suíço, mas mandou para longe da meta.

Vini Jr arriscou em duas oportunidades no fim do 1º tempo, mas não foi feliz Imagem: JUAN MABROMATA / AFP

Novo Dortmund. O Borussia voltou dos vestiários com três alterações feitas de uma vez por Niko Kovac: Yan Couto, Nmecha e Beier entraram nos lugares de Sule, Gross e Adeyemi.

Mbappé e Rodrygo em campo. Em meio a uma falta dura de Yan Couto sobre Fran García — que por pouco não rendeu uma expulsão ao brasileiro —, Mbappé foi acionado. O francês, recuperado de uma gastroenterite, substituiu Vini Jr. Modric, em suas últimas danças pelo Real, também saiu do banco, assim como Ceballos. Já nos minutos finais, foi a vez de Rodrygo pisar no gramado.

Mbappé saiu do banco durante o 2º tempo de Real Madrid x Borussia Dortmund em Nova Jersey Imagem: Reuters/Vincent Carchietta

Beier marca, mas Mbappé responde com categoria. Os alemães conseguiram balançar as redes com Beier, um dos mais ativos no ataque dos comandados de Niko Kovac, mas Mbappé respondeu praticamente no lance seguinte: o francês completou um cruzamento da direita com um voleio antes de Guirassy, de pênalti, decretar o 3 a 2.

Courtois salva com milagre no fim. O Dortmund se lançou ao ataque em busca de um gol heroico e, literalmente no último lance, ficou no quase: em chute de Sabitzer já na entrada da área, Courtois se esticou, operou uma defesa milagrosa e garantiu a vitória espanhola.

Courtois evitou o pior para o Real Madrid no último lance do jogo contra o Borussia Dortmund Imagem: Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 3x2 BORUSSIA DORTMUND

Data e horário: 5 de julho, às 22h (de Brasília)

Competição: quartas de final do Mundial

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)

Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)

VAR: Nicolás Gallo (COL)

Público: 76.611

Cartões amarelos: Mbappé (RMA); Gross, Yan Couto (DOR)

Cartões vermelhos: Huijsen (RMA)

Gols: Gonzalo García (RMA), aos 9 min do 1ª tempo; Fran García (RMA), aos 19 min do 1º tempo; Beier (DOR), aos 47 min do 2º tempo; Mbappé (RMA), aos 48 min do 2º tempo; Guirassy (DOR), aos 50 min do 2º tempo

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Ceballos), Rudiger, Huijsen e Fran García; Tchouaméni (Asencio), Arda Guler, Bellingham (Modric) e Valverde; Vini Jr (Mbappé) e Gonzalo García (Rodrygo). Técnico: Xabi Alonso

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Bensebaini, Anton e Sule (Yan Couto); Ryerson, Sabitzer, Gross (Nmecha), Brandt (Duranville) (Chukwuemeka) e Svensson; Adeyemi (Beier) e Guirassy. Técnico: Niko Kovac