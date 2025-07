Rafael Macapá substitui André Mascote e encara Felipe Bunes no UFC Vegas 108

O card do UFC Vegas 108 sofreu uma mudança de última hora. Originalmente, André Lima e Felipe Bunes se enfrentariam no evento do dia 2 de agosto. Porém, 'Mascote' precisou se retirar do combate e foi substituído pelo também brasileiro Rafael Estevam, o 'Macapá', que agora encara 'Felipinho'. A informação foi apurada pela equipe de reportagem da Ag Fight com fontes próximas à organização.

Assim como André Mascote, Rafael Macapá também ostenta um cartel invicto no MMA profissional. Desde que estreou na modalidade, em 2015, o peso-mosca (57 kg) da equipe 'Nova União' venceu todos os 13 combates que disputou - dois deles já em ação pelo Ultimate, contra Charles Johnson e Jesus Santos Aguilar.

Por sua vez, Felipinho - mais experiente - possui alguns tropeços no currículo. Ao todo, o atleta da 'Pitbull Brothers' conta com 14 vitórias - nove delas por finalização - e sete derrotas em seu cartel. Com passagens por eventos grandes, como 'ACA' e 'LFA', Bunes iniciou sua trajetória no UFC em janeiro do ano passado e, desde então, soma um triunfo e um revés no octógono mais famoso do mundo.

Brasil no UFC Vegas 108

Além de Felipe Bunes e Rafael Macapá, o Brasil deve contar com outros quatro representantes no card do UFC Vegas 108. Os atletas tupiniquins Elves Brener, Ketlen Esquentadinha, Rodolfo Vieira e Karol Rosa entrarão em ação no dia 2 de agosto e vão enfrentar Esteban Ribovics, Piera Rodriguez, Tresean Gore e Nora Cornolle, respectivamente.

