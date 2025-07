PSG x Bayern de Munique: horário e onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique entram em campo na tarde de hoje, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Fashion, em Atlanta, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Atual campeão da Liga dos Campeões, o PSG chega embalado pela boa vitória conquistada nas oitavas de final. A equipe de Luis Enrique goleou o Inter Miami de Messi por 4 a 0 e garantiu a vaga com facilidade.

Do outro lado, o Bayern de Munique vem de uma grande exibição diante do Flamengo. Com direito a dois gols de Harry Kane, a equipe alemã superou os brasileiros por 4 a 2.

PSG x Bayern de Munique -- Mundial de Clubes