PSG se vinga com dois a menos, elimina o Bayern e vai à semi do Mundial

O PSG está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Com gols de Doué e Dembelé, e dois jogadores expulsos em 10 minutos, os franceses venceram o Bayern de Munique por 2 a 0, hoje, na Mercedes-Benz Arena, e se vingaram pelo revés pela primeira fase da Liga dos Campeões.

Assista aos gols da vitória do PSG sobre o Bayern de Munique pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

PSG segurou o melhor ataque do Mundial e viveu drama ao terminar jogo com nove. Pacho levou vermelho direto aos 36 minutos do segundo tempo, e Lucas Hernandéz repetiu roteiro aos 46.

Para aumentar a tensão, o Bayern teve um gol e um pênalti anulados. Kane estava impedido no possível gol do 1 a 1 e, nos acréscimos, o VAR recomendou revisão e a penalidade para os bávaros foi anulada.

O PSG não vencia o Bayern há quatro jogos, sendo o último pela primeira fase da Liga dos Campeões. O revés, inclusive, foi a virada de chave do time francês rumo ao título do torneio europeu.

Os bávaros perderam Musiala após dividida com Donnarumma. O atacante teve uma lesão grave no tornozelo no último lance do primeiro tempo, chocando jogadores tanto do Bayern quanto do PSG, pela gravidade do lance.

O PSG terá pela frente o vencedor de Real Madrid e Borussia Dortmund. Eles se enfrentam ainda hoje, às 17h (de Brasília), pelo último confronto das quartas de final.

Como foi o jogo

PSG e Bayern ignoraram cautela de mata-mata e partiram para a "trocação". O duelo pelas quartas de final contou com um início de jogo elétrico, com ambos os times buscando trocas rápidas e arrancadas nas costas da zaga adversária, tanto que antes dos cinco minutos os dois times já haviam finalizado a gol, com o PSG chegando mais perto da meta de Neuer.

Donnarumma e Neuer brilham, mas "linha de impedimento" manteve jogo zerado. Os espaços apareceram para ambos os lados no decorrer do primeiro tempo, e os dois goleiros trabalharam. O arqueiro do Bayern desviou com o pé a melhor chance dos franceses, enquanto Donnarumma fez duas boas intervenções. Mesmo assim, os bávaros chegaram ao gol na bola parada, mas o tento foi anulado por impedimento de Upamecano.

Bayern controlou o segundo tempo, PSG tentou no contra-ataque, mas nada de bola na rede. Em um confronto que seguiu aberto e com espaços para ambos os lados, foram os bávaros quem mais ficaram no campo de ataque, rodando a bola e tentando furar o bloqueio francês, tanto que Donnarumma pouco trabalhou. Já o PSG tentou nas roubadas de bola e partidas em velocidade e teve a melhor chance em saída errada de Neuer, mas mandou para fora.

Pressão do PSG funciona, Doué abre o placar em Atlanta, mas fica com um a menos. Os atuais campeões da Champions souberam segurar as investidas bávaras e juntaram a forte marcação à velocidade pelos lados para inaugurar o marcador na Mercedes-Benz Arena. O gol de Doué ainda teve requintes de crueldade, já que o goleiro Neuer, que ia para o lado oposto, escorregou ao tentar voltar e mal apareceu na foto. O time, porém, viu Pacho ser expulso três minutos depois, por entrada em Goretzka.

Bayern até chegou ao empate com Harry Kane, mas bandeira anulou. Os bávaros estiveram muito próximos de levar o jogo para a prorrogação ao balançar as redes aos 41 minutos do primeiro tampo, mas o atacante estava em posição de impedimento e o tento foi anulado.

Mais um expulso no PSG. Do outro lado, os franceses viveram um verdadeiro drama ao ver Lucas Hernández também ser expulso por cotovelada em Guerrero.

PSG ampliou com Dembelé, e VAR "cancelou" pênalti para o Bayern já nos acréscimos. Aos 55 minutos, Nunu Menes subiu a perna em dividida com Muller e o árbitro marcou pênalti. O VAR, porém, recomendou revisão, Anthony Taylor mudou de ideia e anulou a penalidade.

Drama por lesão de Musiala

No último lance do primeiro tempo, Musiala foi para dividida com Donnarumma e teve uma lesão grave no tornozelo. Os jogadores do Bayern se aproximaram do companheiro e imediatamente levaram as mãos à cabeça. Já o goleiro do PSG ficou inconsolável ao ver o resultado da dividida. Musiala saiu de campo de maca e foi substituído por Gnabry.

Jogadores de Bayern e PSG se assustam com lesão de Musiala Imagem: Amanda Perobelli/Reuters

Gol e lances importantes

Defendeu, Donnarumma: 26 minutos do primeiro tempo, Kimmich tocou na entrada da área para Olise, que cortou para o pé direito e chutou forte para grande defesa do goleiro do PSG.

Com o pé!: Aos 31 minutos do primeiro tempo, Kvaratskhelia fez uma grande jogada dentro da área e finalizou cara a cara com Neuer, que desviou com o pé para evitar o gol.

De novo, Donnarumma: Aos 40 minutos do primeiro tempo, Pavlovic fez um passe para dentro da área. Musiala desviou de leve, e o goleiro foi buscar no canto esquerdo.

Não valeu!: Aos 46 minutos do primeiro tempo, Olise cobrou falta em direção à grande área. Upamecano cabeceou sozinho, e a bola entrou no canto direito de Donnarumma. O jogador — assim como grande parte do time bávaro — estava impedido e o tento foi anulado.

Pegou, Neuer: Aos 4 minutos do segundo tempo, Barcola partiu em velocidade pela esquerda, entrou na área, finalizou de pé direito e o goleiro alemão se esticou todo e foi buscar.

Que isso, Neuer? Aos 28 minutos do segundo tempo, Neuer errou a saída da bola e chutou em cima de Kvaratskhelia. A bola sobrou com Dembelé, que finalizou contra o gol vazio, mas a bola passou à direita.

1x0: Aos 33 minutos do segundo tempo, João Neves desarmou Kane, tabelou com Hakimi e tocou para Doué. O camisa 14 finalizou rasteiro de fora da área, e a bola entrou no canto esquerdo de Neuer, que caía para o outro lado e nem conseguiu esboçar uma defesa.

Não valeu: Aos 41 minutos do segundo tempo, Upamecano fez um levantamento para dentro da área. Kane cabeceou no canto esquerdo de Donnarumma e mandou a bola para as redes. Porém, o inglês foi flagrado em posição irregular pelo bandeirinha.

2x0: Aos 51 minutos do segundo tempo, Hakimi passou por três marcadores pela direita e fez um passe para Dembélé, que chutou de primeira. A bola entrou no canto direito de Neuer.

FICHA TÉCNICA

PSG 2 x 0 Bayern de Munique

Data e horário: 5 de julho de 2025, às 13h (de Brasília)

Competição: quartas de final do Mundial de Clubes

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Árbitro: Anthony Taylor

Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn

VAR: Ivan Bebek

Cartões amarelos: Laimer (Bayern); Kompany (Bayern); Doué (PSG)

Cartões vermelhos: Pacho (PSG) e Hernandéz (PSG)

Gols: Doué (PSG), aos 33 minutos do segundo tempo; Dembelé (PSG), aos 51 minutos do segundo tempo

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz (Hernández), Vitinha e João Neves; Barcola (Dembelé), Kvaratskhelia (Beraldo) e Doué (Zaire-Emery)). Técnico: Luis Enrique

Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic (Boey (Guerreiro)); Kimmich e Pavlovic (Goretzka); Musiala (Gnabry), Olise e Coman (Muller); Kane. Técnico: Kompany