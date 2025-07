Ponta ex-Newcastle acusa time de Mourinho de drogá-lo: 'Dispostos a tudo'

Allan Saint-Maximin, ex-Newcastle, acusou o Fenerbahçe, do técnico José Mourinho, de tentar aplicar substâncias dopantes sem seu consentimento enquanto se recuperava de lesão. O francês atuou pelo clube turco por empréstimo na temporada passada.

O que aconteceu

O jogador disse que foi ameaçado e que tentaram injetar nele substâncias "sem sentido". "Tentaram me drogar. Me ameaçaram e tentaram me injetar coisas sem sentido. Isso não tem nada a ver com futebol", afirmou ao canal do youtuber francês Zack Nani.

Saint-Maximin contou que não sabia o motivo da aplicação feita pelos médicos. "Me administraram uma droga considerada dopante quando eu estava lesionado. Não sei por que os médicos fizeram isso, mas o pessoal do clube estava disposto a tudo", escreveu nas redes sociais.

O atacante afirmou que a situação o abalou mentalmente e prejudicou seu rendimento. "Isso me afetou muito; não se pode jogar bem nessas circunstâncias."

Na temporada 2024/25, ele marcou quatro gols em 31 partidas pelo Fenerbahçe. O jogador chegou à Turquia com grandes expectativas pelo destaque na época de Newcastle.

O Fenerbahçe negou as acusações e prometeu ação judicial contra o francês. Em comunicado, o clube afirmou que Saint-Maximin distorceu os fatos e tentou prejudicar a reputação da instituição.