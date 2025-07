Paulinho confirma que cirurgia o deixará ausente da temporada no Palmeiras

Eliminado nas quartas de final do Mundial de Clubes nesta sexta-feira, na derrota diante do Chelsea por 2 a 1, o Palmeiras retorna ao Brasil com desfalque importante para a temporada. O atacante Paulinho confirmou, através de suas redes sociais, que estará ausente devido a uma cirurgia na canela direita.

"Hora de me cuidar. Depois de muito tempo jogando no sacrifício e convivendo com muitas dores, chegou o momento que eu sabia que uma hora viria: vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados pelo resto da temporada", explicou.

Quando ainda pertencia ao Atlético-MG, Paulinho precisou passar por cirurgia na tíbia e chegou ao Palmeiras em recuperação. Com isso, o jogador ficou fora de todo o Campeonato Paulista, do início do Brasileirão e da primeira fase da Libertadores.

No entanto, durante o Mundial ele foi essencial para o time. Herói da classificação contra o Botafogo, o atacante entrou em campo no segundo tempo e, na prorrogação, marcou o gol que garantiu o Verdão nas quartas de final, mas foi substituído devido às fortes dores na canela.

Paulinho fez sua última partida na temporada nesta sexta-feira, na eliminação contra o Chelsea. Ele entrou em campo no segundo tempo, aos 21 minutos, quando o jogo ainda estava empatado.

Paulinho no Palmeiras

Desde que chegou, no início do ano, o atacante tem apenas 16 jogos com a camisa do Palmeiras, marcou três gols e deu duas assistências.