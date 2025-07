Para fugir de raios e caos aéreo, Fluminense decide atrasar ida a Nova York

O Fluminense decidiu ficar um dia a mais em Orlando, na Flórida, para minimizar a chance de ficar preso em aeroportos e comprometer o descanso antes da partida contra o Chelsea, na terça-feira, pelas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa.

O jogo será às 15h locais (16h de Brasília) em Nova Jersey, nas proximidades de Nova York. No Metlife Stadium, serão disputadas as duas semis e também a final, no próximo domingo. O Fluminense realizou um treino regenerativo na manhã deste sábado, ainda em Orlando, e o normal seria viajar para Nova York nesta tarde.

Mas tem chovido todos os dias em Orlando, um fenômeno típico das tardes de verão nesta região do país, e tem havido adiamentos e cancelamentos de voos. Para evitar algo parecido, o risco de passar horas no aeroporto e comprometer a recuperação dos atletas, o Fluminense decidiu viajar no domingo pela manhã. E tem previsto treinar no domingo à tarde, além de realizar uma sessão na segunda-feira, véspera da partida. Martinelli e Freytes, suspensos, são desfalques certos para a semifinal.

O Mundial nos Estados Unidos tem sido marcado por vários atrasos e jogos interrompidos pela ameaça de raios na região dos estádios. O Chelsea, rival do Fluminense, teve de ficar esperando por duas horas para concluir o jogo de oitavas contra o Benfica, em Charlotte. Faltavam apenas o cinco minutos de acréscimos para a partida terminar e, após as duas horas de espera, o Benfica buscou o empate e forçou prorrogação. O técnico italiano do Chelsea, Enzo Maresca, disse que talvez "este não seja o lugar certo para uma competição como essa".