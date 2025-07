Palmeiras vence o Corinthians e abre vantagem na liderança do Paulista sub-20

O Palmeiras venceu o Corinthians, na tarde deste sábado, por 3 a 0, em duelo válido pela décima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Luis Arthur, Halerrandrio e Fabio anotaram os tentos palmeirenses na Arena Barueri, em Barueri (SP).

Com este resultado, o Verdão se isolou na liderança do Grupo 2, com 25 pontos, deixando o rival logo atrás, com 22 na segunda colocação da chave que também conta com Água Santa, Araçatuba, Botafogo-SP, Ituano, Jabaquara, Portuguesa, Referência, Red Bull Bragantino, Rio Claro, Santo André, São Bento, Sertãozinho, União São João e União Suzano.

O Palmeiras volta a campo pelo Estadual no dia 12, quando enfrenta o Ituano, às 15 horas (de Brasília), no CT Dr. Novelli Junior. No mesmo dia e horário, o Corinthians duela com o Referência, na Fazendinha. Antes disso, as equipes voltam o foco ao Brasileiro, com compromissos no dia 9, próxima quarta-feira. O Verdão tem clássico contra o São Paulo, às 21h, em Barueri, e o Corinthians recebe o América-MG, às 15h.

Além disso, o Verdão ampliou a invencibilidade sobre o rival no sub-20 e chegou à 13 partidas sem derrotas para o Timão. São nove vitórias e quatro empates nesse período. A última derrota para o rival na categoria aconteceu em 2019.

Os gols de Palmeiras x Corinthians

O Palmeiras abriu o placar antes do primeiro minuto de jogo. Kidani avançou bem pela esquerda, driblou a marcação do Corinthians e cruzou na área. Luis Arthur chegou na área e bateu de primeira para o gol para colocar o Verdão em vantagem.

Não demorou muito e as Crias da Academia ampliaram: Halerrandrio recebeu bom passe de Fabio no contra-ataque. Ele bateu de longe, viu a bola acertar a trave e morrer no fundo do gol.

A equipe alviverde fechou o placar aos 28 do segundo tempo. João Paulo acionou Giulio na esquerda, ele clareou a jogada e tocou para Fabio, na entrada da área. O camisa 8 do Verdão bateu dali mesmo e contou com um desvio na defesa para tirar o goleiro da jogada.