Palmeiras frustra semifinal brasileira, e 'patinho feio' Fluminense desafia gigantes no Mundial

Ao ser eliminado pelo Chelsea nas quartas de final do Mundial de Clubes, em duelo na Filadélfia, o Palmeiras perdeu a chance de fazer uma semifinal brasileira com o Fluminense e deixou a equipe carioca sozinha entre gigantes europeus.

Tido como "patinho feio", o time de Renato Gaúcho é o único representante brasileiro na competição e vai desafiar os mais poderosos adversários europeus para chegar ao topo. Já deixou Inter de Milão e Al-Hilal pelo caminho no mata-mata e, nas semifinais, terá o Chelsea pela frente. O jogo está marcado para a próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford.

Se avançar à final, aumentar sua lista de feitos históricos no torneio e embolsar mais pelo menos US$ 30 milhões como premiação, o Fluminense seguramente terá outro adversário da Europa pela frente, já que, no outro lado da chave, restaram somente times do Velho Continente.

A outra semifinal será definida neste sábado. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique duelam em Atlanta e Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam no MetLife.

O Palmeiras se despediu sem ganhar um jogo sequer de europeus. Empatou sem gols com o Porto em sua estreia e caiu para o Chelsea em uma partida instável, em que foi dominado no primeiro tempo e chegou a dominar os ingleses na etapa final, mas falhou quando não podia, revivendo traumas do passado.

"Dava pra chegar um pouco mais longe. A gente estava preparado mentalmente, fisicamente e taticamente para ir mais longe", lamentou o meio-campista colombiano Richard Ríos, admitindo estar frustrado. "Esses jogos são decididos em detalhes. Tivemos um erro no momento em que estávamos melhores na partida. Estamos eliminados por um erro que sabemos que não podemos cometer."

Weverton, o protagonista do erro que definiu a eliminação palmeirense, não reconheceu a falha. Faltou sorte a ele e à equipe, ele disse. O melhor, afirmou o atleta, para quem foi dado gol contra, é olhar para frente.

"Não há nada a se fazer a não ser seguir em frente, nada vai voltar mais, é seguir caminhando. Fica aqui nosso sentimento de que poderíamos seguir, tínhamos capacidade, mas ainda há muita coisa para viver esse ano", afirmou o goleiro. "A gente lamenta por tudo que aconteceu, mas acho que não apaga tudo que a gente procurou construir na competição."

O Palmeiras volta ao Brasil na manhã deste sábado. O elenco terá alguns dias de folga antes de retomar os treinamentos. O próximo adversário será o Santos, em clássico na Vila Belmiro cuja data ainda será definida.