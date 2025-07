Palmeiras encerra participação no Mundial com mais de R$ 200 mi de premiação

O Palmeiras encerrou sua participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA nesta sexta-feira ao ser derrotado pelo Chelsea, por 2 a 1, no Lincoln Field, na Filadélfia, EUA, pelas quartas de final da competição, mas ao menos teve uma arrecadação de saltar os olhos com premiação.

O Verdão tinha o sonho de conquistar o tão sonhado Mundial, mas, apesar de esportivamente ter falhado na missão, o clube voltará ao Brasil com uma verdadeira fortuna.

Eliminado nas quartas de final, o Palmeiras arrecadou mais de R$ 200 milhões com premiação da FIFA, mais precisamente R$ 215,86 milhões (de acordo com a cotação desta sexta-feira).

O time recebeu R$ 15,21 milhões de dólares somente por participar da competição. A FIFA também pagou 2 milhões de dólares (R$ 10,84 milhões) por cada vitória na fase de grupos e um milhão de dólares (R$ 5,42 milhões) a cada empate. Ou seja, o Palmeiras recebeu mais R$ 21,68 milhões antes das oitavas de final.

Pela vaga nas oitavas de final, o Verdão embolsou outros 7,5 milhões de dólares (R$ 40,64 milhões). Já pela classificação às quartas, a FIFA pagou ao Palmeiras 13,125 milhões de dólares (R$ 71,12 milhões).

Veja a premiação recebida pelo Palmeiras no Mundial:

Por participação: 15,21 milhões de dólares (cerca de R$ 82,42 milhões)



Por vitória (contra o Al Ahly): 2 milhões de dólares (R$ 10,84 milhões)



Por empates (contra Porto e Inter Miami): 2 milhões de dólares (R$ 10,84 milhões)



Por vaga nas oitavas: 7,5 milhões de dólares (R$ 40,64 milhões)



Por vaga nas quartas: 13,125 milhões de dólares (R$ 71,12 milhões)