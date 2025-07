Ovacionado, Tite valoriza carinho da torcida do Corinthians e brinca: "Vontade de quero mais"

O técnico Tite deixou o gramado da Mercado Livre Arena Pacaembu bastante emocionado. Neste sábado, o histórico treinador do Corinthians esteve à beira do gramado para comandar a equipe mais uma vez no amistoso entre lendas do Timão e do Boca Juniors.

Após o apito final, o comandante foi ovacionado pela Fiel Torcida, que novamente fez sua parte e apoiou a equipe durante os 60 minutos de jogo no Pacaembu. Os torcedores gritaram "Olê, olê, olê, Tite, Tite", na direção do treinador, que foi cumprimentar os fãs alvinegros mais perto das arquibancadas.

"Ela [torcida] me surpreende a cada momento. Sou profissional e sei que tenho a necessidade trabalhar em diferentes locais. Mas tem alguns locais que são especiais, em que nos sentimos acolhidos, sentimos o carinho. O torcedor cantou para mim, e eu fui retribuir o carinho. A gente só dá de volta o que consegue receber. São gatilhos emocionais muito fortes", comentou Tite.

O técnico ainda admitiu que conseguiu aliviar um pouco a saudades da Fiel Torcida no jogo festivo. "Matou um pouquinho [a saudade], e vontade de quero mais [risos]".

Tite está livre no mercado desde a sua saída do Flamengo, em setembro de 2024. Ele negociou com o Corinthians recentemente, após a demissão de Ramón Díaz, e ficou próximo de um acerto, mas recuou por conta de um problema de saúde mental.

Boa parte da torcida alvinegra desejava a volta do treinador, que soma seis títulos no comando do clube. Contudo, após a negativa de Tite, o clube do Parque São Jorge acabou fechando com Dorival Júnior.

Quando questionado se iria voltar ao trabalho como técnico profissional, Tite riu e desviou da pergunta. Ele respondeu que já havia voltado hoje.

Tite 'analisa' amistoso e comenta legado do elenco de 2012

No dia 4 de julho de 2012, o Corinthians venceu o tradicional Boca Juniors e conquistou a América, erguendo a tão sonhada Copa Libertadores. Neste sábado, 13 anos depois, algumas das lendas do Timão presentes na inédita conquista celebraram o momento em um amistoso na Mercado Livre Arena Pacaembu, palco da conquista.

Corinthians e Boca empataram em 1 a 1 no Pacaembu em um jogo bastante disputado dentro de campo. Em breve análise, o treinador celebrou a realização do amistoso no Pacaembu e classificou a partida como "muito bonita".

"[Vieram para dentro] não só no primeiro tempo, mas também no segundo tempo [risos]. Se não fosse o empate... mas foi um grande jogo, foi bonito de ver. Competitivo, leal, bonito, com público, qualidade técnica e individual. Jogo muito bonito", avaliou Tite.

Para a Fiel Torcida, o time de 2012 é, de fato, histórico. Além da Libertadores, o elenco também ergueu o Mundial de Clubes, naquele mesmo ano, ao vencer o Chelsea, da Inglaterra. Tite era o treinador à beira do gramado e ficou marcado na história do clube após a conquista.

"As pessoas perguntaram qual é o maior legado que esse grupo deixa. Eles deixam o legado de que dá para ganhar sendo melhor. Ensinaram que é possível ganhar, vencer, sendo o melhor. Não precisa 'dar porrada' em ninguém, não precisa apelar, não precisa ofender ninguém", projetou Tite.

"Isso não é demagogia, é um lastro educador. Eu tenho dois netos, e de avô que sei, tenho que passar esse legado para eles. Hoje, tinha oito garotos assistindo minha palestra, e eles tiveram um pouco desse legado, de que dá para vencer na vida sendo o melhor, sem apelar", finalizou o treinador.