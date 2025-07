Os suspeitos: Comentaristas avaliam culpados em derrota do Palmeiras

Derrotado por 2 a 1 pelo Chelsea (ING), o Palmeiras está fora do Mundial de Clubes. No Fim de Papo, Alicia Klein, Danilo Lavieri e Renan Teixeira avaliaram quem foi o principal culpado.

Classificado à semifinal, o Chelsea encara outro time brasileiro na sequência da competição: o Fluminense. A equipe tricolor venceu o Al-Hlial (SAU) por 2 a 1 para garantir a vaga entre os quatro melhores do Mundial.

Lavieri: Falha inesperada para goleiro de seleção

A impressão que dava é que o Chelsea poderia ter pressionado mais e saído do primeiro tempo com 2 ou 3 a 0, tinha volume de jogo para isso, mas não o que criou o Chelsea - o Weverton não fez grandes defesas no primeiro tempo. Não é condenar o Weverton, mas dava para fazer mais. É uma falha que a gente não espera de um goleiro que é muitas vezes convocado para a seleção brasileira, já foi para a Copa do Mundo.

Danilo Lavieri

Alicia: Gol revive falha de Marcos no Mundial

A torcida do Palmeiras já anda com uma certa impaciência com o Weverton. Ele não está em um momento glorioso da carreira para o torcedor. E até hoje a torcida lamenta a falha do Marcos em 1999, [...] em uma falha menos bizarra que a de hoje, é inevitável que fique marcado e que a derrota fique mais dolorida.

Alicia Klein

Renan: Weverton tem culpa, mas Abel demorou para mudar time

Vai ficar muito mais na conta do Weverton na cabeça do torcedor porque é um lance no finalzinho do jogo. Mas fica minha observação a respeito do Abel, da demora em mudar a postura, a estratégia no primeiro tempo, quando estava sendo 'amassado'.

Renan Teixeira

