Nottingham Forest anuncia a contratação do atacante Igor Jesus, ex-Botafogo

O Nottingham Forest oficializou a contratação do atacante Igor Jesus, ex-Botafogo.

O que aconteceu

O jogador assinou contrato de quatro anos com o clube inglês. Ele, portanto, terá vínculo até o final de junho de 2029.

O negócio já havia sido encaminhado antes do Mundial. O atacante de 24 anos viajou aos EUA sabendo que seria sua despedida do Botafogo e foi um dos destaques da campanha até as oitavas, tendo marcado dois gols —um deles o da vitória sobre o PSG) e eleito o melhor jogador nos dois primeiros jogos do Alvinegro na fase de grupos.

O Forest fechou a contratação por cerca de 20 milhões de euros (R$ 128 milhões), de acordo com apuração da coluna Mercado da Bola. Além disso, o contrato prevê bônus por metas.

Estou muito feliz por fazer parte desta nova história, especialmente em um clube como o Nottingham Forest. Não precisei pensar duas vezes sobre a proposta e abracei o projeto que me enviaram. Estou muito feliz por vir e espero fazer um ótimo trabalho. Farei o meu melhor para alcançar grandes resultados e trazer alegria a toda a família Forest.

Igor Jesus

O atacante é o primeiro dos três jogadores negociados pelo Botafogo com o Forest. Além dele, o zagueiro Jair Cunha e o lateral Cuiabano devem ser anunciados em breve pelo time da Premier League.