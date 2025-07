Nocaute do ano? Lutador brasileiro brilha com golpe espetacular na PFL; veja

Em um final de semana sem evento do UFC, o lutador Gustavo Oliveira roubou a cena e viralizou dentro da comunidade do MMA neste sábado (5). O atleta brasileiro radicado em Portugal brilhou ao conquistar uma vitória candidata a 'nocaute do ano' sobre o francês Anas Azizoun, pelas quartas de final do torneio peso-galo (61 kg) da PFL Europa, em show sediado em Bruxelas, na Bélgica.

O momento impressionante aconteceu ainda no primeiro round da disputa entre os pesos-galos. Restando pouco mais de um minuto para o final da etapa inicial, Oliveira marcou o tempo perfeito da entrada do rival e desferiu uma linda cotovelada giratória, que acertou em cheio a cabeça de Azizoun, levando o francês à lona e decretando a vitória do 'brasileiro português' (veja abaixo ou clique aqui).

Com o resultado, Gustavo Oliveira avança para a semifinal do GP peso-galo da PFL Europa. Na próxima fase, o atleta representante de Portugal vai ter pela frente mais um rival francês, desta vez Mahio Campanella, que superou Matiss Zaharovs, por pontos, no evento deste sábado.

Currículo de Gustavo Oliveira

Ativo no MMA profissional desde 2016, Gustavo Oliveira, de 28 anos, soma agora 11 vitórias - sete delas por nocaute - e duas derrotas no seu cartel. Em seu currículo, o lutador brasileiro radicado em Portugal ainda possui experiência no evento 'Karate Combat', tendo competido em dois combates sob regras modificadas, com o retrospecto de um triunfo e um revés.

KNOCKOUT OF THE YEAR?? ???

Gustavo Oliveira sleeps Anas Azizoun with a nasty spinning elbow!#PFLBrussels | LIVE NOW

LIVE on DAZN | ?? Streaming on The PFL App pic.twitter.com/bY4f1mICpx

- PFL Europe (@PFLEurope) July 5, 2025

