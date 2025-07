Neymar é liberado para nascimento de filha, e Santos avança em preparação para retomada

O sábado foi de emoção e novidades no Santos. Liberado pelo clube, Neymar se ausentou do treinamento no CT Rei Pelé para acompanhar o nascimento de sua filha Mel, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi. A menina nasceu na madrugada deste sábado, em São Paulo. Mavie, de um ano e oito meses, também é filha do casal.

Esse é o quarto filho de Neymar. Além de Mel e Mavie, o camisa 10 do Santos é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de um ano, filha de Amanda Kimberlly. A expectativa é que o jogador ganhe mais alguns dias de folga para permanecer com a família antes de retornar às atividades.

? Sábado de muito trabalho! pic.twitter.com/dPiseNEXbn ? Santos FC (@SantosFC) July 5, 2025

Treino santista deste sábado

Enquanto isso, o elenco santista deu sequência à preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. Após uma sexta-feira de treinos em dois períodos, os jogadores voltaram ao campo na manhã deste sábado sob comando do técnico Cléber Xavier.

A boa notícia para o treinador é que, a princípio, ele terá força máxima para o clássico contra o Palmeiras, no dia 13 de julho, na Vila Belmiro. O departamento médico está zerado, e reforços recentes como o lateral direito Igor Vinícius e o volante Willian Arão já treinam normalmente com o grupo.

Com a pausa para o Mundial de Clubes, o Santos, de Neymar, aproveita o tempo livre para intensificar a parte física e trabalhar ajustes táticos. Atualmente fora da zona de rebaixamento, o Peixe encara a reta final do primeiro turno como decisiva na luta para subir na tabela.