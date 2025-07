Neymar, do Santos, publica mensagem de apoio a Musiala após grave lesão no Mundial

Neymar, camisa 10 do Santos, usou as redes sociais neste sábado para prestar solidariedade ao meia Jamal Musiala, do Bayern de Munique, que sofreu uma grave lesão no tornozelo durante a partida contra o Paris Saint-Germain, válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

"Espero que você se recupere rápido e volte a brilhar! Futebol precisa do seu talento. Força", escreveu o brasileiro em seus stories.

(Foto: Reprodução)

O lance que causou a lesão aconteceu aos 48 minutos do primeiro tempo. Musiala tentou alcançar um cruzamento pela esquerda e acabou prensado entre o zagueiro Willian Pacho e o goleiro Donnarumma, que caiu sobre sua perna esquerda. O pé do alemão virou de forma preocupante, e o desespero dos jogadores em campo refletiu a gravidade da situação. O arqueiro italiano do PSG, visivelmente abalado, deixou o gramado transtornado.

Musiala, fã declarado de Neymar, foi atendido imediatamente e deixou o campo de maca, sendo substituído por Serge Gnabry no intervalo. O Bayern ainda não divulgou um boletim oficial, mas há suspeita de fratura. O técnico Vincent Kompany não escondeu a preocupação: "Foi muito emotivo. Não parece nada bom".

A lesão de Musiala aconteceu na classificação do PSG, que venceu por 2 a 0 com gols de Doué e Dembélé e avançou à semifinal do torneio. A equipe francesa, agora, enfrenta o Real Madrid em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo de Clubes. Os merenges derrotaram o Borussia Dortmund por 3 a 2, mais tarde, ainda neste sábado.