Neuer critica Donnarumma por lesão de Musiala: 'Aceitou risco de lesionar'

Goleiro do Bayern, Neuer criticou Donnarumma, do PSG, pelo lance em que o rival esteve envolvido e que terminou na lesão grave de Musiala, hoje, no Mundial de Clubes.

Uma situação em que você não precisa ir tão longe assim. É arriscado. Ele aceitou o risco de lesionar o rival. Fui até ele e perguntei: 'Você não quer ir ver o nosso jogador?'. É uma questão de respeito, de ir lá e desejar tudo de bom para o garoto. E ele fez isso [saiu de campo]. A justiça sempre faz sua parte. Eu teria reagido de forma diferente. Neuer, na zona mista

O que aconteceu

Donnarumma esteve envolvido no lance da lesão de Musiala. O goleiro deixou o gol para evitar a saída da bola pela linha de fundo, foi até quase o limite da área e se chocou com o alemão.

Musiala ficou com o pé preso no chão e caiu com o tornozelo esquerdo fora do lugar. Ele foi atendido no gramado e deixou o campo chorando na maca.

O lance foi o último do primeiro tempo do jogo em Atlanta. Donnarumma saiu sem falar com Musiala e chegou a esconder o rosto, parecendo chocado com a lesão, assim como outros companheiros.

O goleiro italiano do PSG se manifestou nas redes sociais. "Todas as minhas orações e desejos de melhoras estão com você, Musiala", escreveu no Instagram.

O PSG eliminou o Bayern de Munique. A equipe francesa foi às redes com Doué e Dembélé na etapa final, venceu por 2 a 0 e se garantiu na semifinal do Mundial de Clubes.

Veja o momento (imagens fortes)