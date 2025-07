Neuer critica atitude de Donnarumma no lance da contusão de Musiala nas quartas do Mundial

O goleiro Manuel Neuer, do Bayern de Munique, criticou o italiano Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, no lance que causou a grave contusão do atacante alemão Jamal Musiala na última jogada do primeiro tempo no duelo entre as equipes nas quartas de final do Mundial de Clubes.

"É uma situação em que, eu acho, você não precisa agir dessa forma, é bastante arriscado. Ele simplesmente aceitou o risco de lesionar o adversário. Estamos torcendo para que não seja tão grave, mas certamente será", afirmou Neuer para o jornal alemão "Bild".

Neuer revelou que foi pedir para Donnarumma se desculpar com Musiala ainda no gramado em Atlanta. "Eu fui até ele e disse: 'Você não quer ir lá? Jamal está lá deitado, provavelmente vai para o hospital. Acho apropriado, por respeito, ir lá desejar boa recuperação e pedir desculpas'. Então, ele foi até o Jamal."

O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, foi outro que apontou imprudência do goleiro italiano do PSG. "Se alguém pula na minha perna, com 100 quilos, enquanto eu estou correndo, há um alto risco de que algo aconteça. Não acho que ele tenha feito isso intencionalmente, mas ele também não considerou o fato de que havia alguém ali. Ele correu o risco, mas não quero que pensem que estou fazendo uma acusação."

Musiala teve fratura na fíbula da perna esquerda e rompeu os ligamentos do tornozelo. Ele vai ficar ao enos quatro meses fora dos gramados.