Musiala sofre lesão grave em disputa com goleiro do PSG no Mundial de Clubes

Jamal Musiala, do Bayern de Munique, sofreu uma grave lesão no tornozelo durante a partida contra o Paris Saint-Germain, válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. O lance ocorreu aos 45 minutos do primeiro tempo, quando o meia dividiu a bola com o goleiro Gianluigi Donnarumma.

O alemão levou a pior na jogada e protagonizou uma cena assustadora em campo. As imagens mostram que o tornozelo do atleta virou completamente no momento da colisão com o goleiro, resultando em uma fratura impressionante, que gerou preocupação imediata entre companheiros e adversários. O Bayern ainda não se pronunciou oficialmente sobre a gravidade da lesão.

Aos 22 anos, Musiala é um dos principais nomes da nova geração do clube. Após o Mundial, o jogador está cotado para assumir novo protagonismo na equipe: ele herdará a camisa 10, atualmente usada por Leroy Sané, que será transferido para o Galatasaray, da Turquia.

A expectativa agora gira em torno do diagnóstico oficial e do impacto da lesão no futuro do atleta, que vive o melhor momento da carreira e é peça fundamental no elenco.

O Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique por 2 a 0 e garantiu a vaga na semifinal do Mundial de Clubes.