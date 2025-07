Max Verstappen conquista a pole position para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1

O tetracampeão Max Verstappen será o Pole Position para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Neste sábado, com um tempo de 1m24s892, o holandês da Red Bull conquistou o primeiro lugar no classificatório com o cronômetro já zerado.

Completando a primeira fila, o australiano Oscar Piastri, da McLaren, fez 1m24s995 e ficou no segundo lugar. Fechando o Top 3, o britânico Lando Norris, também da McLaren, alcançou o tempo de 1m25s010.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, não conseguiu desempenhar muito bem após seu incidente no último treino livre. Ele ficou ainda no Q1 e largará da 17ª posição.

A corrida do GP da Grã-Bretanha, realizada no circuito de Silverstone, será neste domingo, a partir das 11h (de Brasília).

Andrej ISAKOVIC / AFP

Como foi o treino classificatório

Bortoleto fica no Q1

No Q1, o argentino Franco Colapinto passou por uma zebra na última curva do traçado e perdeu o controle do carro. O piloto da Alpine deixou muita sujeira na pista, o que ocasionou uma bandeira vermelha na sessão. Os eliminados no Q1 foram: Liam Lawson (RB), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Kick Sauber) e Franco Colapinto (Alpine).

Q2 equilibrado

O Q2 foi muito equilibrado e limpo, sem incidentes. Recordista de vitórias em Silverstone, o heptacampeão Lewis Hamilton, da Ferrari, fez o tempo mais rápido com 1m25s084. Carlos Sainz (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull), Hadjar (RB), Alexander Albon (Williams) e Esteban Ocon (Haas) foram os eliminados nesta etapa.

Verstappen pole position

Oscar Piastri começou o Q3 com tudo. Rapidamente, o australiano fez uma volta excelente e assumiu a ponta. Porém, com o cronômetro zerado, Max Verstappen, da Red Bull fez um tempo incrível e conquistou a pole position no GP da Grã-Bretanha.