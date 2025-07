Técnico do Chelsea elogia Fluminense e Renato: 'Extremamente organizado!'

Enzo Maresca ainda não estudou o Fluminense.

"Estava focado no Palmeiras, olhamos e estudamos o Palmeiras, agora vamos focar no Fluminense."

Mas admitiu que assistiu às partidas de seu adversário durante o torneio, elogiou o talento de jogadores e o trabalho de Renato Gaúcho:

"É um time extremamente organizado!".

A declaração foi dada logo depois da vitória sobre o Palmeiras, por 2 x 1, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

Renato se transformou num grande personagem da Copa do Mundo de Clubes. O único técnico, junto com Guardiola, a disputar as três versões do Mundial de Clubes:Copa Intercontinental, como jogador, em 1983, a Copa do Mundo no formato com os campeões continentais, pelo Grêmio contra o Real Madrid, em 2017, e a atual versão com 32 clubes.

Maresca garantiu que ainda vai estudar mais atentamente o Fluminense.

Mas voltou a elogiar também o futebol brasileiro. "Sempre tivemos respeito e admiração pelo futebol do Brasil", disse o treinador italiano do Chelsea.