Mãe em tempo integral! Lutadora do UFC encerra a carreira para se dedicar aos filhos

O instinto materno falou mais alto que o sonho de alcançar o topo de sua carreira como lutadora para Cheyanne Vlismas. Aos 30 anos de idade recém-completados, a peso-palha (52 kg) do UFC decidiu colocar um ponto final na sua trajetória no MMA para se dedicar à maternidade em tempo integral.

O anúncio da aposentadoria foi feito pela própria lutadora americana, através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui). Na publicação, Cheyanne destacou sua vontade de colocar seus dois filhos em primeiro lugar a partir de agora, sem precisar dividir suas atenções com a rotina de atleta, mas reconheceu que foi uma decisão difícil de ser tomada.

"A partir de hoje, eu estou oficialmente aposentada. Essa decisão vem com muita dor no coração. Mas isso é algo que eu preciso fazer. Por mais difícil que seja essa decisão, porque eu amo lutar com todo o meu coração, meus filhos sempre vão ser colocados em primeiro lugar. Eu não consegui realizar todos os meus sonhos, mas eu cheguei ao mais alto nível, e agora escolhi dar tudo de mim para ser uma mãe. Espero que um dia meus filhos saibam que a mãe deles deu tudo de si para ser a melhor que posso ser para eles porque esse adeus não é fácil para mim", declarou Cheyanne.

Fim de uma carreira promissora

Antes de optar por priorizar a função de mãe, Cheyanne Vlismas era vista como uma promissora lutadora de MMA. Contratada pelo UFC após se destacar no programa 'Contender Series', em 2020, a americana encerra sua caminhada na maior organização do mundo com duas vitórias - sobre Glória de Paula e Mallory Martin - e duas derrotas, além de dois bônus de performance conquistados. A peso-palha deixa o esporte com um cartel de sete triunfos e três reveses como profissional.

Confira o pronunciamento de Cheyanne Vlismas na íntegra:

"A partir de hoje, eu estou oficialmente aposentada. Essa decisão vem com muita dor no coração. Mas isso é algo que eu preciso fazer. Depois de ter meu segundo filho, meu tempo é muito limitado. Eu não sou capaz de dar 100% aos meus treinos sem dar menos de mim mesma para os meus bebês.

Essa decisão vem quando eu escolho ser o tipo de pais que eu gostaria de ter tido sempre ao crescer. Por mais difícil que seja essa decisão, porque eu amo lutar com todo o meu coração, meus filhos sempre vão ser colocados em primeiro lugar.

Eu sei que sou jovem e poderia fazer uma volta, mas minha decisão se resumiu a: eu poderia deixar meus filhos por dois meses para um camp de treinamentos? Eu simplesmente não posso fazer isso.

Obrigado a todos os meus treinadores durante esses anos, que sempre estiveram lá por mim. Mais importante, a minha família e obrigado a Mick Maynard e ao UFC também. Esse era um sonho. Eu não consegui realizar todos os meus sonhos, mas eu cheguei ao mais alto nível, e agora escolhi dar tudo de mim para ser uma mãe.

E por último, obrigado a todos os meus fãs. Eu espero que um dia meus filhos saibam que a mãe deles deu tudo de si para ser a melhor que posso ser para eles porque esse adeus não é fácil para mim."

