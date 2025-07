Luis Enrique fala em 'sensação estranha' após dois do PSG serem expulsos

Do UOL, em São Paulo

O técnico Luis Enrique, do PSG, apontou uma "sensação estranha" após ter dois jogadores expulsos no segundo tempo da vitória por 2 a 0 contra o Bayern de Munique, hoje, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O que aconteceu

O treinador aprovou o cartão vermelho para Pacho por solana na canela de Goretzka. O equatoriano foi expulso por vermelho direto aos 36 minutos do segundo tempo.

O comandante, porém, questionou a expulsão de Lucas Hernández por cotovelada em Raphael Guereiro. O lance aconteceu aos 46 minutos da etapa final.

Não tenho nada a dizer. É uma sensação muito estranha. A ação do Pacho é para cartão vermelho, já a segunda [de Hernández] não é [para vermelho] em hipótese nenhuma. Mesmo assim, conseguimos aguentar com nove jogadores. Luis Enrique

Luis Enrique, inclusive, ficou indignado na hora que o árbitro apresentou o vermelho para Hernández. Na ocasião, o PSG vencia por 1 a 0.

"¿PERO QUÉ ES ESTO?" 😡😡



La indignación de Luis Enrique tras quedarse con 9 jugadores por expulsión de Lucas Hernández@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/NmEqKpFJw4 -- DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025

Classificado, o PSG aguarda o jogo entre Real Madrid e Borrussia Dortmund para conhecer seu adversário na semifinal. O confronto das quartas acontece ainda hoje, às 17h (de Brasília).