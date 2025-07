Lucas e Ferreirinha avançam em transição e treinam com garotos de Cotia no São Paulo

Lucas e Ferreirinha deram mais um passo no processo de transição neste sábado. Os dois jogadores do São Paulo, que se recuperam de lesão, treinaram com garotos de Cotia selecionados especificamente para essa atividade no CT da Barra Funda.

Lucas Moura se recupera de um estiramento da cápsula posterior do joelho direito. Já Ferreirinha vem tratando uma lesão de fáscia plantar do pé esquerdo.

A dupla aproveita a intertemporada para cumprir a etapa final de recuperação de seus respectivos problemas físicos. O São Paulo volta a campo no próximo sábado, contra o Flamengo, no Maracanã, às 16h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

Enquanto Lucas e Ferreirinha trabalharam com os jovens da base sob o comando da preparação física, o técnico Hernán Crespo promoveu um trabalho técnico focado em posse de bola em um campo reduzido, aumentando a área disponível aos atletas gradativamente.

Posteriormente, o elenco foi dividido em dois grupos para uma atividade de enfrentamento em uma área maior do campo, trabalhando situações de jogo, como posse, movimentação com e sem a bola, confrontos individuais e coletivos, além de troca de passes.

Os atletas também fizeram um treino complementar de finalização antes do fim do trabalho para afiar a pontaria visando a retomada do calendário do futebol brasileiro, uma vez que a Copa do Mundo de Clubes da FIFA já está nas fases finais.

Luiz Gustavo, que se recupera de um tromboembolismo pulmonar, seguiu seu cronograma individual de trabalho, com corridas no campo, ainda sem qualquer tipo de impacto.

O elenco terá o domingo de folga, se reapresentando na próxima segunda-feira, pela manhã, no CT da Barra Funda, para iniciar a semana final de preparação para a retomada da temporada.