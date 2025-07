Liverpool pagará contrato restante à família de Diogo Jota, diz jornal

Imagem: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O Liverpool pagará à família de Diogo Jota os dois anos restantes de contrato após o acidente trágico de carro que matou o jogador de 28 anos. A informação é do jornal português Record.

O que aconteceu

O ex-atacante tinha vínculo com os Reds até junho de 2027. Contratado pelos Reds em 2020, ele renovou por mais cinco temporadas em 2022.

O clube seguirá arcando com o contrato e pagará os valores aos familiares de Jota. Ele deixa uma mulher e três filhos, de quatro anos, dois anos e sete meses. O acidente, inclusive, ocorreu 11 dias após ele ter comemorado sua festa de casamento.

O português recebia salário anual de 7,28 milhões de euros (R$ 46,4 milhões), de acordo com a plataforma especializada em finanças do esporte Capology. Ele estava entre os dez maiores vencimentos da folha salarial do time.

O Liverpool também aposentará a camisa 20, que era utilizada por ele. O clube anunciou que imortalizará a numeração em homenagem ao jogador.