Líder de grupo, Portuguesa empata com Rio Branco pela Série D

Neste sábado, no Estádio Kleber José de Andrade, a Portuguesa ficou no empate sem gols contra o Rio Branco, do Espírito Santo, pela 11ª rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo era direto entre o líder e o vice-líder da chave.

Diante do empate fora de casa, a Lusa permaneceu na liderança do Grupo A6, com 21 pontos conquistados, mas desperdiçou a chance de aumentar a vantagem na ponta. Isso porque enfrentou o segundo colocado, Rio Branco, que, agora, chegou às 17 unidades somadas na competição.

Pela 12ª rodada da fase de grupos da competição, a Portuguesa recebe, no Canindé, o Água Santa, no próximo sábado (12), às 17h (de Brasília). Já o clube capixaba, no mesmo dia e horário, visita o rival Porto Vitória, também do Espírito Santon, no Estádio Kleber José de Andrade.

O jogo

No primeiro tempo, o Rio Branco quase abriu o placar logo aos 2 minutos, quando Luiz Fernando perdeu um gol inacreditável com o gol aberto. Diego Fernandes também levou perigo, mas foi travado por Gustavo Henrique. A Portuguesa respondeu com chutes de fora da área de Guilherme Portuga e Cauari, obrigando Fernando Henrique a fazer duas grandes defesas.

Na segunda etapa, a Lusa voltou melhor e teve sua melhor chance com Lohan, que finalizou dentro da área para nova grande defesa do goleiro do Brancão. Já o time da casa contou com duas boas participações de Carlinhos: uma finalização de longe e um ótimo passe para Dudu, que cruzou na medida para Vitor Leque desviar com perigo.

Apesar das boas chegadas, o placar permaneceu em 0 a 0, com destaque absoluto para o goleiro Fernando Henrique, que garantiu o ponto para o Rio Branco.

Fim de jogo em Cariacica. Em partida equilibrada, a Lusa ficou no 0x0 com o Rio Branco-ES e segue na liderança do grupo A6, com 21 pontos. O próximo desafio da Rubro-Verde é no próximo sábado (12), contra o Água Santa, no Canindé.#Portuguesa #RIOxPOR #Futebol pic.twitter.com/vjhHsGQFog ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) July 5, 2025

Confira outros resultados deste sábado pela Série D:

Ferroviário 0 x 0 Sousa-PB

Nova Iguaçu 2 x 1 Pouso Alegre

Água Santa 0 x 0 Porto Vitória

Maricá 1 x 0 Boavista-RJ

Rio Branco-ES 0 x 0 Portuguesa-SP

Cianorte 2 x 0 Monte Azul

Inter de Limeira 1 x 0 Cascavel

Goiatuba 1 x 1 Uberlândia

Barra FC 1 x 0 Azuriz

Ceilândia-DF 1 x 0 Luverdense

Aparecidense 7 x 0 Porto Velho

Goianésia 1 x 3 Goiânia EC

Sampaio Corrêa 3 x 0 Imperatriz-MA

Tocantinópolis 1 x 1 Maranhão

Juazeirense-BA 2 x 1 Jequié

ASA 2 x 2 Sergipe

Águia de Marabá 0 x 1 Manauara