Técnico do Bayern se diz zangado com lesão de Musiala: 'Sangue ferveu'

O técnico Vincent Kompany, do Bayern de Munique, se mostrou zangado com a lesão assustadora sofrida por Musiala, hoje, na derrota para o PSG, nas quartas de final do Mundial.

O que aconteceu

Musiala sofreu uma lesão séria no último lance do primeiro tempo. Ele foi para uma dividida com Donnarumma, viu o goleiro cair sobre a sua perna e caiu com o tornozelo esquerdo fora do lugar.

Kompany disse que o sangue ferveu no momento. O treinador, no entanto, ressaltou que não ficou bravo com os adversários, mas sim pela situação de Musiala, que voltou recentemente de uma lesão.

Tem sido muito difícil. Nunca estive tão zangado, mas não foi com os jogadores [adversários], mas sim pelo fato de que isso aconteceu com ele. Há muitas coisas importantes na vida, mas para esses jovens o futebol é a vida deles. Eles se sentem impotentes. O que faz meu sangue ferver não é o resultado, é o que aconteceu com Jamal [Musiala]. Não parece bom. Se você olhar para as imagens, verá que o dano está feito. Mas não vou fazer um diagnóstico.

Depois do que aconteceu com Musiala, as emoções estavam em alta porque não gostamos do que vimos. Vamos torcer para que não seja tão grave e receba o melhor tratamento médico. É algo que pode acontecer. Temos que manter a calma. Foi um acidente. Um minuto antes do final do primeiro tempo... Tivemos muito azar. Vincent Kompany

O lance com Musiala foi o último do primeiro tempo. Ele foi retirado de maca e chorando muito. Gnabry entrou no seu lugar na volta do intervalo.

O Bayern acabou derrotado por 2 a 0. Na reta final do duelo, Doué e Dembélé marcaram para o PSG e garantiram a vitória para os franceses, que avançaram às semifinais.

Veja lesão de Musiala (imagem forte)