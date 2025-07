João Pedro, do Chelsea, faz post provocativo ao Palmeiras após classificação no Mundial

O atacante brasileiro João Pedro, do Chelsea, cutucou o Palmeiras após a classificação do time inglês para as semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. Os Blues venceram por 2 a 1 na sexta-feira.

João Pedro foi anunciado oficialmente como reforço do Chelsea ao longo da semana. Ele entrou no segundo tempo da partida diante do Palmeiras.

Após o confronto, nas redes sociais, o jogador provocou o time alviverde. O atleta escreveu um trecho de uma paródia de uma música cantada por rivais do Palmeiras, que diz que o time paulista "não tem Mundial". "Lalaia lalaia lalaia... Agora é com vocês", escreveu o atacante.

João Pedro é revelado pelo Fluminense e já vestiu as camisas de Watford e Brighton, na Inglaterra. O Chelsea desembolsou cerca de R$ 412 milhões para ter o atleta brasileiro.

"Estava bastante focado, porque tenho de aproveitar as chances que o professor Enzo (Maresca) vai me dando. Conheço o time, faz bastante tempo que estou na Inglaterra. Mérito total para todos, todos foram bem equilibrados, confiantes, focados. Agora é focar no próximo round", disse João Pedro.

O Chelsea irá enfrentar o Fluminense nas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. O jogo acontece na terça-feira, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.