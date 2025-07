Jamal Musiala sofre fratura no tonozelo em duelo contra o PSG

Durante a derrota do Bayern de Munique para o Paris Saint-Germain neste sábado, o meia Jamal Musiala deixou o campo com uma grave lesão. Após uma dividida com o goleiro italiano Donnarumma, o alemão prendeu seu pé esquerdo sob o corpo do rival, o que resultou em uma fratura.

"Jamal Musiala teve que ser retirado de maca do campo após uma contusão séria. Estamos com você, Jamal!", publicou o Bayern.

A contusão ocorreu nos minutos finais do primeiro tempo, próximo à linha de fundo da área do PSG. Ao perceberem a gravidade da lesão, jogadores de ambas as equipes levaram as mãos à cabeça em choque. Prontamente, Donnarumma foi às lágrimas e, com esta cena, o árbitro apitou o final da etapa inicial.

Mesmo após o fim do primeiro tempo, Musiala ficou no chão do gramado por mais alguns minutos, até ser retirado de maca pela equipe médica. Para o restante da partida, Gnabry entrou em seu lugar na equipe alemã.

A equipe francesa também postou uma mensagem de apoio ao jogador: "O Paris Saint-Germain deseja uma rápida recuperação a Jamal Musiala".

Eliminado do Mundial, o Bayern de Munique encerra a sua temporada. Por outro lado, o PSG aguarda Real Madrid ou Borussia Dortmund para descobrir seu rival nas semifinais do torneio.