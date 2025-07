Ituano triunfa sobre o Retrô e entra no G8 da Série C

O Ituano superou o Retrô em casa por 2 a 0 neste sábado, pela 11ª rodada da Série C do Brasileirão. Léo Passos e Vinicius Popó foram os autores dos gols da vitória do Rubro-Negro no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

O triunfo leva a equipe paulista ao G8 da competição. Com 16 pontos conquistados em 11 partidas, o Ituano é o sétimo colocado do torneio. Na luta contra o rebaixamento, o Retrô amarga a 19ª posição, com apenas oito pontos.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela 12ª rodada da Série C. O Ituano terá um confronto contra o Guarani no próximo domingo (13), às 16h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro. O Retrô, por sua vez, recebe o CSA na Arena de Pernambuco, às 19h30 da próxima segunda-feira (14).

Goleiro Vagner é a novidade na escalação do Ituano. pic.twitter.com/Ht1UASmfbi ? Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) July 5, 2025

Os gols do jogo

Já nos acréscimos da primeira etapa, com 46 minutos no relógio, o Ituano inaugurou o marcador da partida. Eduardo escorregou na saída de bola do Retrô e Léo Passos aproveitou para tomar a posse. O atacante conduziu para dentro da área, driblou o goleiro Darley e empurrou para o fundo das redes.

Com 49 minutos do segundo tempo, Kaio Mendes enfiou a bola dentro da área para Vinicius Popó, que girou com liberdade e finalizou na bochecha da meta adversária, para sacramentar a vitória do Ituano.

Confira os outros resultados deste sábado pela Série C:

Náutico 0 x 0 Floresta



CSA 2 x 3 Caxias



Confiança 1 x 1 ABC