Igor Jesus deixa o Botafogo e é anunciado pelo Forest, da Inglaterra

Neste sábado, o Nottingham Forest anunciou a contratação de Igor Jesus, ex-Botafogo. O atacante custou 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) aos cofres do clube inglês e assinou um vínculo de quatro temporadas.

"Estou muito feliz com essa nova história, especialmente em um clube como o Forest. Estou genuinamente feliz e espero que eu possa retribuir em campo com bons resultados e com bons momentos com essa camisa. Podem ter certeza que irei dar o meu melhor para ajudar o clube o máximo que eu puder", disse o centroavante.

A new arrival into NG2. ??? pic.twitter.com/hUBkW4bo4o ? Nottingham Forest (@NFFC) July 5, 2025

Igor Jesus deixa o Botafogo após um ano de sua contratação. No período, foi peça fundamental nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2024.

"Todos nós sabemos como é difícil ganhar campeonatos como esses (Série A e Copa Libertadores). Fiquei extremamente feliz e satisfeito por ter feito parte dessa história. Hoje deixo o Botafogo feliz, de cabeça erguida, um clube onde vivi momentos maravilhosos. Agora, espero ter grandes momentos com a camisa do Nottingham Forest e conquistar títulos pelo clube", concluiu.

O atacante também acumulou boas atuações no Mundial de Clubes e foi o responsável pelo gol da histórica vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain no torneio.

Em sua passagem pela equipe carioca, Igor Jesus somou 59 jogos com 17 gols e seis assistências.