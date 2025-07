Ídolo do Corinthians, Sheik tira onda com eliminação do Palmeiras no Mundial: "Tudo normal, nada mudou"

A eliminação do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes já rendeu reações e provocações do Corinthians. Após o perfil oficial do clube provocar o rival, foi a vez do ídolo do Timão, Emerson Sheik, tirar onda com a queda do Alviverde na atual edição do Mundial.

Na última sexta-feira, Sheik havia ironizado que estaria torcendo para o Palmeiras, mas apostou no placar de 2 a 1 para o Chelsea e acertou 'na mosca'. Já neste sábado, pouco antes do amistoso comemorativo entre as lendas de Corinthians e Boca Juniors, o ex-atacante tirou sarro do rival novamente.

"Eu torci, eu torci. Eu errei o placar do primeiro tempo, mas eu realmente estava torcendo para o Palmeiras no primeiro tempo, pensei que fosse virar 1 a 0 para o Palmeiras. Mas nenhuma dúvida da eliminação do Palmeiras. Tudo normal, nada mudou gente, até porque eu duvido que vocês estavam esperando alguma coisa diferente", provocou Sheik na zona mista.

Sheik ainda afirmou que as provocações existem e ajudam a fomentar a rivalidade, mas são sadias. Ainda assim, o ídolo do Corinthians não deixou de cutucar o Palmeiras novamente.

"Eu não sei há quantos anos existe o Mundial de clubes, mas... (risos). Eu não vou falar dele não, hoje o dia é especial. Mas assim, é óbvio. Temos que fomentar as brincadeiras, mas não podemos esquecer que isso pode gerar situações diferentes do contexto. São apenas brincadeiras, para deixar claro, que são muita aceitas porque não existe ofensa. São brincadeiras. Voltando para as brincadeiras, eles continuam sem Mundial [risos]", completou.

Com Emerson Sheik no time, as lendas do Corinthians terão pela frente as lendas do Boca Juniors em amistoso neste sábado. O duelo é uma forma de celebrar o título inédito da Libertadores do Timão sobre a equipe argentina, que completou 13 anos na última sexta-feira, 4 de julho.

"O tempo castiga um pouco, mas que seja um jogo bacana, que todos possam desfrutar. É diferente de 2012, mas existe uma rivalidade [risos]. É um jogo festivo, mas ninguém quer perder [risos]", completou Sheik, autor dos dois gols no jogo de volta da decisão da Libertadores.

O amistoso entre Corinthians e Boca Juniors acontece logo mais neste sábado. A bola rola às 15h (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu.