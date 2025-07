Ídolo do Corinthians fala em 'arrepio' ao reviver Libertadores no Pacaembu

Ídolo do Corinthians, Fábio Santos será uma das atrações do amistoso entre Corinthians e Boca Juniors neste sábado, na Mercado Livre Arena Pacaembu. O jogo celebra a histórica final da Libertadores de 2012, vencida pelo clube brasileiro, a partir das 15h.

Fábio Santos revive 'arrepio' no Pacaembu

O ex-lateral, titular nas campanhas campeãs da Libertadores e do Mundial de 2012, não esconde a emoção de retornar ao palco de grandes momentos da sua carreira. Foi no Pacaembu que o Timão conquistou a primeira taça continental, diante do Boca.

Voltar ao Pacaembu é sempre muito especial. Os melhores momentos da minha carreira foram ali. Só de passar na frente do estádio eu já me arrepio. A gente se sentia em casa. Era diferente. Mesmo não sendo o estádio oficial, tinha uma energia única. As principais conquistas do clube aconteceram ali.

Fábio Santos, em entrevista à ESPN

O ídolo alvinegro também destacou a pressão da conquista inédita e a força mental do grupo. O elenco do clube paulista enfrentava muita pressão para chegar ao título da Libertadores.

Não foi só a final. A competição toda foi intensa. Era a única taça que faltava e havia uma cobrança enorme. Vencer o Boca em casa coroou um trabalho que começou desde o primeiro jogo.

Fábio Santos

A expectativa para o reencontro com o torcedor é grande — e a vontade de vencer, também. O ex-jogador acredita que Fiel fará seu papel para apoiar os ídolos no estádio.

É um jogo festivo, mas queremos ganhar. A essência competitiva continua. Vai ser especial jogar de novo com essa camisa, naquele estádio e diante da nossa torcida.

Fábio Santos

Pelo Corinthians, também estão confirmados Emerson Sheik, Paulinho, Danilo, Leandro Castán, Paulo André, Luis Ramírez, Jorge Henrique e Júlio César, todos presentes na campanha vitoriosa de 2012.

Além dos ex-atletas, o encontro contará com a presença do treinador Tite, convidado de honra e um dos maiores símbolos da conquista corintiana daquela temporada. Ele está afastado da área técnica há algum tempo para cuidar da saúde física e mental, mas participará do evento festivo.

Onde assistir ao 'Reencontro de Gigantes'

Data e horário: 5 de julho de 2025, às 15 (horário de Brasília)

Transmissão: ESPN, Disney+ e NSports.