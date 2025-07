Herói do Fluminense superou fake news e faz até ex-patrão vibrar com gols

O meio-campista Hércules virou o talismã do Fluminense na campanha histórica no Mundial de Clubes: ele marcou o gol que matou o jogo nas oitavas de final contra a Inter de Milão, e, com o gol da vitória, foi o herói da classificação contra o Al Hilal. Hoje celebrado pela torcida, ele superou uma fake news para dar a volta por cima e virar um xodó dos tricolores.

O que aconteceu

O Fluminense pagou R$ 29 milhões por 70% dos direitos econômicos de Hércules, que estava no Fortaleza, como reforço para 2025. O jogador de 24 anos também despertou interesse do Palmeiras pelas boas atuações no Leão do Pici.

Hércules teve um início irregular e foi vítima de uma fake news sobre presença em festas e na vida noturna — como justificativa pelo mau desempenho. O UOL apurou que o jogador é muito religioso e evita até sair no Rio de Janeiro por ainda não estar 100% familiarizado com a cidade. O clube nunca teve nenhum problema desse tipo com o atleta.

Cheguei no Fluminense e passei por uma situação muito complicada. Minha família, meus companheiros e todo mundo do Fluminense me ajudou. Falei que ia continuar trabalhando que muitas coisas boas viriam. Isso é fruto de muito trabalho. Minha caminhada foi muito complicada, no Nordeste as coisas são mais difíceis, mas nunca desisti. Sempre tive minha família do lado e vou continuar trabalhando Hércules

O jogador de 24 anos começou o Mundial como titular, mas perdeu a posição justamente no mata-mata (onde mais tem brilhado). Ele será a solução de Renato Gaúcho para o jogo da semifinal, já que Martinelli cumprirá suspensão e é desfalque certo.

Hércules disputou 32 partidas pelo Flu desde que chegou e tem três gols marcados (dois deles valeram muito mais do que ele custou). Após avançar para às semis, o Fluminense acumulou aproximadamente R$ 332,5 milhões em premiação na Copa do Mundo de Clubes.

Gols de Hércules fazem até ex-patrão comemorar

O UOL conversou com Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, e o dirigente afirmou que só tem coisas boas para falar do seu ex-jogador.

"É um garoto do bem, menino de ouro, muito humilde. Nunca tive problema nenhum com ele de conduta, relacionamento com os companheiros ou qualquer coisa do tipo".

Paz ressaltou que os gols do jogador no Mundial são motivo de orgulho para o Fortaleza e seus torcedores: "Nós vibramos com cada gol dele, é como se fosse um gol do Fortaleza", contou.

"Ele representa o nosso trabalho. Identificamos o jogador em um clube de menor expressão, acreditamos no trabalho dele e se tornou a maior venda da história do futebol cearense, e ainda temos 30% dele", acrescentou.

Hércules foi contratado por R$ 200 mil pelo Fortaleza em 2021 após se destacar no Atlético Cearense. Ele chegou inicialmente para o time sub-23, mas rapidamente subiu para o profissional e virou um dos pilares da equipe. Hoje, ele vive um momento mais que especial no Flu.