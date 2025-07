Reforço anunciado há 3 dias deixa o Al-Hilal após jogar 20min contra o Flu

Do UOL, em São Paulo

Durou apenas 20 minutos a passagem do atacante Hamdallah pelo Al-Hilal. Anunciado na última quarta-feira, o jogador deixou o clube após a eliminação para o Fluminense, ontem, nas quartas do Mundial de Clubes.

Oi e tchau

Hamdallah havia assinado por empréstimo com o Al-Hilal. Ele, que estava de férias, foi cedido pelo Al-Shabab para jogar a reta final do Mundial de Clubes.

O atacante começou o jogo na reserva. Ele entrou no lugar do volante Kanno já no segundo tempo da partida, jogou apenas 20 minutos e deu três passes durante o duelo. O time perdia por 2 a 1 quando ele entrou em campo.

A contratação de Hamdallah foi um "achado" do Al-Hilal. O clube perdeu Mitrovic e Salem Al-Dawsari, dois dos principais atacantes, para o Mundial. Os sauditas, então, souberam que o jogador estava nos Estados Unidos e fizeram a oferta.

Não era o resultado que esperávamos, mas estou orgulhoso de ter representado o Al Hilal. Desejo tudo de bom e boa sorte no futuro. Obrigado aos torcedores. Hamdallah, no Instagram

Hamdallah é um nome forte no futebol saudita. O marroquino já passou por Al-Ittihad e Al-Nassr antes de ser emprestado pelo Al-Shabab ao Al-Hilal. Ao todo, ele marcou 205 gols desde que chegou à liga local, em 2018.

O jogador foi alvo de chicotadas quando estava no Al-Ittihad. Após a derrota na final da Supercopa Saudita, Hamdallah não gostou das críticas e jogou água em um torcedor, que revidou com chicotadas.