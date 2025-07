Fenômeno no skate vertical, Gui Khury mira Olimpíadas: 'Sonho de criança'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Um dos grandes nomes do skate vertical — com título mundial, registro no Livro dos Recordes e 15 medalhas no X-Games —, Gui Khury não esconde o desejo de disputar os Jogos Olímpicos e admite tentar subir novos degraus na modalidade park.

Quero buscar essa vaga para ir às Olimpíadas. É um sonho muito grande participar de uma competição tão grande como essa. É uma coisa meio que de criança, sempre acompanhei as Olimpíadas. A primeira que, realmente, lembro e que me apaixonei, foi quando o Neymar fez aquele gol de pênalti e ganhou [2016]. Naquele momento eu senti a emoção.

Atualmente, os Jogos Olímpicos não contemplam o chamado "vert", apenas o park e o street, e não haverá alteração para Los Angeles-2028. Na última semana, Khury conquistou o ouro no Vert e Vert Best Trick no X-Games.

O brasileiro de 16 anos, por outro lado, se tornou o primeiro skatista na história a encaixar um 900º — giro aéreo de duas voltas e meia — em competições de park. O feito foi na semifinal da Copa do Mundo de Roma. Ele repetiu na decisão, mas ficou com o bronze.

Tenho manobras técnicas no half (ou vert), mas tenho tentado colocar as manobras técnicas no park, como os flip 540º, o 900º... E isso é uma coisa que me ajudou bastante em Roma, porque não tinha muito um flow [algo que flui] na pista, mas eu tinha minhas manobras. Consegui o pódio e acredito que, quando pegar mais as bordas, vou conseguir ir um pouco melhor nas competições.

Gui Khury se prepara para participar do Tony Hawk Vert Alert, que vai acontecer entre 18 e 19 de julho, em Salt Lake City, Estados Unidos. O evento leva o nome e é organizado por Tony Hawk, uma das lendas do skate mundial.

O jovem brasileiro indicou ainda os desejos para este próximo ciclo. "Acho que me dar bem nos Mundiais de Park, garantir uma vaga para os próximos também, para começar bem o ciclo olímpico. Ficar no top 10 até o final do ano. Acho que seria muito bom, é uma meta".

Atingir objetivos com pouca idade não é obstáculo. Ele tem três registros no Guinness Book: mais jovem a realizar a manobra 1080 graus no vertical, mais jovem medalhista de ouro dos X-Games na categoria masculina, em 2021, e também o mais jovem a participar do maior evento nos Estados Unidos, em 2019, com 10 anos e 225 dias.

O que mais ele falou?

O que falta para conseguir resultados ainda melhores no park. "Essa mente criativa é uma coisa que você pega com o tempo. Você vê que o Kegan Palmer, que ganhou as Olimpíadas, ele anda de um jeito diferenciado. Até as pessoas que não sabem muito do skate percebem. Anda com mais velocidade, mais estilo. [Tenho de] Pegar umas conexões na pista que são diferenciadas, porque não é só mais as manobras técnicas de aéreo, tem de fluir com as manobras de borda. Acho que eu fui muito bem em Roma e é um começo, estamos evoluindo. Acredito que, no futuro, nas competições de park, poderei ir melhor e conquistar um ouro".

Você é muito novo, lida bem com a pressão... "Eu nem lido muito com a pressão, na verdade. Nessas competições eu fico meio nervoso também. Mas eu sei que eu consigo me dar bem, sei que vou acertar minhas manobras sempre, isso me dá força nas competições. Mas a pressão eu nem sinto muito, na verdade. Eu vou para andar de skate, já estou nas competições, já estou nos X-Games, já estou no Mundial de Park. É só fazer o que eu sei fazer mais, né? Andar de skate".

Você está com uma grande série de manobras de giros: "Ainda não sei muito o que eu vou fazer na próxima, mas vamos ter de inventar uma outra manobra, com certeza. Talvez, consigo girar mais, ou focar mais no park também, pegar uns outros tipos de manobras, mudar um pouco o meu skate. Seria legal".

Em Roma, você fez o 900º, mas não pareceu satisfeito com a nota. "Eu fiquei um pouco chateado com a minha linha, mas realmente, depois que eu prestei atenção no que o juiz falou, eu entendi um pouco. Mas na próxima vez eu vou evoluir um pouco nisso, e eu vou com um pouco mais de flow e colocar o 900º na linha, e eu acho que isso que vai ser o meu diferencial para o próximo Mundial".

Chegando em Los Angeles, vai sair a medalha de ouro para o Brasil. "Olimpíadas é uma coisa que eu quero muito, e quero muito conquistar uma medalha de ouro. Mas está muito cedo ainda para falar de Olimpíadas porque os rankings do Mundial ainda não começaram. Mas quero muito ir para as Olimpíadas, acho que todos os atletas querem ir, e pretendo ganhar uma medalha para o Brasil".

Houve uma expectativa para o Vert entrar no programa olímpico para Los Angeles. Não aconteceu, mas pode ser que role em Brisbane. Você torce para isso? "Torço bastante. Ainda não conseguiu entrar nas Olimpíadas, mas acho bem legal essa ideia. Tomara que dê tudo certo".



Você é um skatista que está em mais de uma modalidade. Caso o Vert entre, tem vontade de disputa em mais de uma frente nas Olimpíadas? "Com certeza tenho esse desejo. E quero ganhar (risos), mas isso é um sonho ainda. Mas se sonhar alto, vai acontecer, acredito muito nessas coisas também".