Gonzeli e Vinicius vencem etapa de resistência do Brasileiro de Ciclismo de Estrada

O segundo dia de disputas do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada Elite e Sub-23 2025 foi marcado pela tradicional prova de resistência para as categorias masculinas, realizada na manhã deste sábado, em São Paulo. Em um percurso de 146,8 km, dividido em duas voltas de 73,4 km ao longo da Rodovia Anchieta (SPM-150D), os pelotões enfrentaram ritmo forte e várias tentativas de fuga desde os primeiros quilômetros.

Na Elite Masculina, o título ficou com Otávio Gonzeli (Swift Pro Cycling), que cruzou a linha de chegada com o tempo de 3h12min15s, vencendo no sprint final uma pequena fuga com quatro atletas. A medalha de prata foi para Cainã Guimarães (São José Ciclismo/Instituto Athlon), que completou a prova com o mesmo tempo do campeão, seguido por André Gohr (Taubaté Cycling Team), com 3h12min16s.

"Essa vitória tem um sabor especial. Vencer um Brasileiro sempre tem uma energia especial. Venho trabalhando duro há meses, e conseguir fazer a diferença no final foi incrível. A equipe também foi fundamental taticamente, estávamos preparados para todos os cenários. Estou muito feliz com essa camisa de campeão brasileiro", comemorou Otávio.

Já entre os atletas Sub-23, o ouro ficou com Vinicius dos Santos (São José Ciclismo/Instituto Athlon), que completou a prova em 3h12min25s. Em segundo lugar veio João Vitor, com 3h12min29s, e o terceiro colocado foi Endril Lima (Prefeitura de Iracemápolis), que cruzou a linha de chegada em 3h12min30s.

"Fiz uma corrida muito consciente. Sabia que a definição poderia vir no sprint, então guardei forças e contei também com a ajuda da equipe para me posicionar bem no final. A nossa equipe também fez parte da fuga principal com o Cainã onde ficamos com a medalha de prata na elite. Foi um dia inesquecível para mim", declarou Vinicius.

A programação do Campeonato Brasileiro segue neste domingo (6), com o encerramento oficial da competição. A partir das 8h, será realizada a prova de resistência para as categorias Elite e Sub-23 feminina, em um percurso único de 73,4 km.

Resultados oficiais da Prova de Resistência disputada em 5 de julho